Elecciones EE.UU. 2024: ¿Quién ganó los debates entre Donald Trump y Kamala Harris?

El 5 de noviembre de 2024 es el día en el que tendrán lugar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues es la fecha en la cual se llevará a cabo la elección general en la que los votantes registrados elegirán el Colegio Electoral que decide quiénes serán presidente y vicepresidente.

El presidente de Estados Unidos que sea elegido en 2024 tomará posesión el 20 de enero de 2025, en la ceremonia de inauguración oficial. En esta fecha, prestará juramento y comenzará su mandato de cuatro años.

El republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris son las figuras que destacan para convertirse en el próximo mandatario de los estadounidenses, siendo precisamente ellos los personajes que se encuentran en el ojo de la opinión pública.

Sin embargo, desde el anuncio del Harris como carta oficial de los demócratas, los candidatos solo han tenido un debate donde pudieron enfrentar sus posturas frente al otro.

¿Quién ganó el primer y único debate de Kamala Harris y Donald Trump?

Inicialmente, es importante destacar que Trump ya había accedido a un debate, pero con Joe Biden, quien era entonces candidato a reelegirse, pero que tuvo un pésimo desempeño poniendo por delante al republicano.

Ahora, tras este único debate entre Harris y Trump, una encuesta rápida realizada por CNN entre estadounidenses registrados para votar que vieron el debate presidencial del martes concluye que la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, superó al expresidente y candidato republicano Donald Trump con creces.

Un 63% de los 605 encuestados por mensaje de texto en todo el país consideró que Harris tuvo un mejor desempeño en el debate celebrado en Filadelfia frente a un 37 % que opinó que Trump fue el mejor de los dos.

Antes del debate, los mismos votantes estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato tendría un mejor desempeño, señaló CNN en la presentación de los resultados de la encuesta.

Un 96% de los partidarios de Harris que presenciaron el debate dijeron que la vicepresidenta hizo un mejor trabajo que el expresidente, mientras que entre los partidarios de Trump el porcentaje de los que lo consideran ganador es del 69%.

Los resultados de la encuesta rápida marcan un cambio con respecto a la reacción al debate presidencial de junio, cuando los registrados como votantes que vieron el enfrentamiento verbal entre Trump y el presidente Joe Biden, entonces candidato demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre, consideraron que el expresidente superó a su rival (67% frente a 33%).

CNN precisó que los resultados de la encuesta reflejan las opiniones del debate solo entre los que sintonizaron y no son representativos de las opiniones del público votante en general.

Puntos clave del debate entre Harris y Trump

Estos son los momentos más destacados del primer y único debate que hubo entre Harris y Trump previo a las elecciones del 5 de noviembre, a las que ambos llegan prácticamente con un empate técnico en las encuestas, especialmente en los siete estados decisivos.

“Hola, soy Kamala”

Una de las grandes incógnitas previas era si Harris y Trump se saludarían estrechándose la mano.

Al entrar en la sala, Trump se dirigió directamente a su atril, mientras Harris cruzó el escenario y le tendió la mano. “Hola, soy Kamala. Tengamos un buen debate”, dijo mientras se estrechaban la mano. “Encantado de verla. Que se divierta”, respondió Trump.

El primer debate presidencial entre la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el exmandatario republicano, Donald Trump, fue también la primera vez que ambos se conocían en persona.

Estos son los momentos más destacados de una noche que puede marcar las elecciones del 5 de noviembre, a las que ambos llegan prácticamente con un empate técnico en las encuestas, especialmente en los siete estados decisivos.

Venezuela con esteroides

Para Trump, si Harris se hace con la Presidencia Estados Unidos se convertirá en “Venezuela con esteroides”: “Está destrozando el país”, dijo, reforzando sus críticas a la inmigración ilegal y a la gestión de la frontera.

El exmandatario acusa habitualmente a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los inmigrantes ilegales y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

La ascendencia de Harris

Trump había puesto en duda en el pasado el origen de su rival demócrata. “¿Es india o negra?”, se había preguntado. Hoy intentó desmarcarse de esa polémica: “No me puede importar menos lo que sea. Lo que ella quiera ser me parece bien”, dijo justificando sus ataques anteriores en el hecho de haber leído que no era negra.

Harris, de madre india y padre jamaicano, calificó de “tragedia” que un candidato a la Casa Blanca utilice la raza, en su opinión, “para dividir” a los estadounidenses.

Harris, armada

Harris aprovechó para dejar claro que tanto ella como su compañero de fórmula, Tim Walz, poseen armas de fuego.

Esta declaración podría atraer a votantes independientes que temen que los demócratas restrinjan la posesión de armas, un derecho protegido por la Constitución de EE.UU.

Cuando Trump la acusó de querer confiscar las armas a los estadounidenses, Harris respondió: “Tim Walz y yo somos propietarios de armas; no vamos a quitarle las armas a nadie, así que basta de mentir continuamente sobre este tema.”

En 2019, durante su campaña para la nominación presidencial demócrata, Harris ya había mencionado que poseía un arma para su seguridad personal.