“Muy lamentable”: Petro tras controversial convención de los liberales

Tras los incidentes ocurridos en la convención del Partido Liberal en Cartagena, donde César Gaviria fue reelegido como presidente de esa colectividad, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X (Twitter) y expresó su descontento por las divisiones internas que han afectado la convención.

“Muy lamentable. He visto en la izquierda que llegan estas situaciones. Cuando se llega a esto, ya no hay partido, porque se está en luchas de intereses personales que ya no logran poner como prioridad, los intereses de una sociedad, de una parte, real de ella o el interés general”.

Petro enfatizó que un gobierno progresista necesita estar respaldado por fuerzas auténticas que realmente representen a la sociedad. Advirtió que, si se apoya en intereses individuales o particulares, corre el riesgo de perder legitimidad y convertirse en un engaño para la ciudadanía.

La reelección de Gaviria, en la que surgieron protestas y desacuerdos visibles, generó una serie de reacciones entre los miembros del partido, y el candidato Alejandro Chacón anunció que impugnará el resultado de la votación, lo que sugiere que las divisiones dentro del Partido Liberal continuarán.