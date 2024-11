Vecinos de localidades valencianas afectadas por el temporal denunciaron robos y saqueos

Vecinos de algunas de las localidades valencianas más afectadas por el fuerte temporal que ha dejado hasta el momento más de 200 muertos en esa zona de España denunciaron este viernes 1 de noviembre la inseguridad que, en medio de la tragedia, provocan los robos, los saqueos e incluso las ocupaciones de casas que se están produciendo en sus municipios.

“Imagínate todo el día trabajando y encima por la noche hacer guardia para que no nos entren a robar”, lamenta a EFE TV Lucía, una de tantas vecinas que ha perdido su hogar y que continúa quitando enseres enfangados e intentando desprenderse del barro.

Lucía tiene “mucho miedo”, porque “‘ocupan las casas, roban todo lo que queda” y se “lo quitan”, por lo que se tiene que “turnar” con los vecinos y quedarse a dormir en la puerta de sus viviendas: “Ponemos lo que podemos para poder dormir”, dice, e insiste en que esta situación no le ocurre sólo a ella.

Daniel vive en Sedaví, otro de los pueblos afectados, y agradece que tras la llegada de la Unidad Militarizada de Emergencias (UME) y la policía la mayoría de los vecinos hayan recuperado la electricidad y puedan acceder a agua y alimentos.

No obstante, alerta de que no en todos las localidades se vive esta situación de “tranquilidad y seguridad”, ya que, en otras más alejadas de la cuidad de Valencia, donde aún no han llegados tantos recursos, “da miedo estar porque está dejado y sin policía”.

Se refiere a saqueos y robos en domicilios, como en el pueblo de Benetússer, donde “hay gente desvalijando las casas, llaman pidiendo ayuda y no quieren ayuda, sino que entran con machete a robar”, asegura Daniel, que recuerda que en todos los lugares y en todas las circunstancias “hay gente buena y gente mala”.

En eso mismo insiste también María José Valero, que destaca que “los primeros días fueron desoladores”, porque “empezó a pasar gente con compra (procedente de un centro comercial)” y mientras veían cómo ella achicaba “el barro de dentro de la casa, nadie era capaz de preguntar si hacía falta algo”.

Pero ahora agradece la solidaridad de estos últimos dos días.

“La verdad es que después ha habido gente muy solidaria. Los vecinos nos hemos apoyado todo lo que hemos podido y luego te contactan amigos que pueden llegar”, incide Valero, que comenta que llegaron personas desde Valencia andando para llevarse a casa a sus familiares.

El devastador temporal que azotó el levante español con fuerza el martes y durante el resto de esta semana ha dejado hasta el momento 205 fallecidos, 202 solo en la comunidad autónoma de Valencia, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía, según el Centro de Emergencias del Gobierno regional de Valencia.

Son datos todavía provisionales, ya que continúa el proceso de levantamiento e identificación de cadáveres y muchas personas siguen desaparecidas.

El temporal continúa, por lo que la situación de emergencia no remitió, con unas inundaciones que han situado este episodio como una de las catástrofes naturales más graves y desgarradoras de la historia en España.