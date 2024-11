No hay un fraude masivo en elecciones: vicepresidenta del partido demócrata en Miami-Dade

Millie Herrera, vicepresidente del Partido Demócrata de Miami-Dade, conversó en los micrófonos de La W sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la expectativa que hay en el mundo por quién será el nuevo mandatario de los americanos.

Según comentó para iniciar, “el señor Trump ha dicho que la única forma en la que aceptará las elecciones es si él gana. Aquí no hay ningún tipo de fraude institucional ni personas que votan y no tienen el derecho de votar. Se puede confiar en las elecciones en Estados Unidos, aquí hay tantos sistemas que protegen la veracidad del voto, aquí no hay un fraude masivo”.

Por otra parte, señaló que “cada presidencia, cada administración tiene el derecho de poner las políticas que son de su preferencia. Kamala Harris fue vicepresidenta, ella estuvo ahí con todas las políticas, pero eso no quiere decir que es una copia de Biden, ella lo ha dicho, que no cambiaría nada que lo que pasó en los últimos cuatro años porque estuvo ahí, pero no quiere decir que va a tener las mismas políticas. No simplemente por ser mujer debe seguir las políticas de Biden, mejorará las cosas como ella cree que sea conveniente”.

En esa misma línea comentó que esperan tener resultados el miércoles 6 de noviembre. “Kamala va a aceptar los resultados, pero yo no creo que Trump acepte los resultados cuando Kamala Harris gane desafortunadamente, hay una sensación de preocupación que se siente con miedo de que exista algo parecido a lo que ocurrió el 6 de enero”.

Por último, Herrera destacó que Trump “sigue comportándose como un niño malcriado que le han quitado el biberón y sigue teniendo esos exabruptos hablando de fraude, tratando de sembrar el miedo y la duda de que las elecciones aquí no son confiables. En una democracia eso no debe existir, una persona que se exprese de esa forma no debe ser presidente de este país, tenemos que respetar la democracia.

Escuche la entrevista completa a continuación: