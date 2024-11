Empresa concesionaria desmantela dos sindicatos en 48 horas

El abogado Cesar Luque, asesor de varios sindicatos del país, denunció que la empresa CSS Constructores, que tenía a su cargo la concesión Briceño, Tunja, Sogamoso, en dos días, acabó con dos sindicatos porque finalizó los contratos de los trabajadores.

«La empresa desde hace mucho tiempo viene haciendo la concesión de la carretera Briceño – Tunja – Sogamoso. Es una empresa del grupo Solarte y Solarte, un importante grupo de infraestructura en el país. Inicialmente, la concesión la tenían ellos, con los años la vendieron, pero se quedaron con el servicio, es decir, la empresa que los compró, lo contrató a ellos mismos para seguir haciendo las tareas. El reparcheo en las vías, los cobros de los peajes Albarracín, Tuta y el manejo de los camiones de emergencia como la ambulancia, el manejo de las grúas, el carro taller».

El abogado César dice que en la empresa se crearon dos sindicatos, uno Sintraconsol y años después, Sintrapeajes y que tenían varios conflictos con la empresa.

«La empresa siempre fue una atropelladora, siempre maltrató a los trabajadores. El día 30 de octubre, aparecieron unos abogados en representación de la empresa, en todos los puntos de trabajo, diciendo a los trabajadores que, o se trasladaban para pamplona en Norte de Santander, o les cancelamos su contrato con la indemnización de ley».

Luque también mencionó que hay conflictos colectivos entre el sindicato y la empresa que tendrán un desenlace en la Corte Suprema de Justicia.

«En este momento entre la empresa y los dos sindicatos hay conflictos colectivos que no se han desatado en la Corte Suprema de Justicia, pero eso no le importó a la empresa y la empresa arremetió y en dos días, entre el 30 y 31 de octubre, prácticamente acabó con los sindicatos. El sindicato Sintraconsor tenía 140 afiliados y al 3 de noviembre llegó a 26 en diferentes partes del país, porque la gente ante la arremetida de los abogados, diciéndoles que, si no se iban a Pamplona y se presentaban el 2 de noviembre, los iban a despedir con justa causa, pues la gente aceptó la indemnización».

Algunos de los trabajadores que también hacían parte de los sindicatos y llevaban entre 10 y 15 años en la concesión, aceptaron irse a Pamplona, pero hay otros trabajadores, que, siendo directivos de Sintraconsor y Sintrapeajes, no aceptaron la indemnización y tampoco irse a pamplona y que están en un taller en Tunja.