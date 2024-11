“Llevo la salsa en las venas”: Sandra Guzmán dio detalles del musical ‘Aguanilé'

Sandra Guzmán, actriz y productora de teatro, pasó por los micrófonos de Mujeres W de W Radio y habló sobre ‘Aguanile’, el musical que cuenta una historia romántica en medio de la revolución estudiantil y la masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali.

“Le pedí a Juan Carlos Mazo contar algo con canciones de salsa y me ha escrito una historia maravillosa sobre la época del 1971 en Cali, la famosa marcha que termina en masacre (...), pero finalmente termina demostrando que el amor es lo que salva la humanidad”, contó.

De este modo, dijo que con este musical demuestran que el amor a los ideales, a la pareja, a sí mismo, a los amigos y a la familia, es el gran pilar de la vida y al felicidad.

“Lo contamos con unas coreografías espectaculares, lo contamos llenos de emoción y la gente sale muy contenta”, afirmó.

Aguanilé, el musical

Con un elenco protagonizado por Andrea Guzmán, y Karoll Márquez, acompañados por Sandra Guzmán, Felipe Guzmán y la participación de los campeones mundiales de salsa, este musical tendrá una única función el próximo viernes 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Sin embargo, Sandra reveló que aunque en el escenario se sientes muy felices y cada vez cumplen más sueños, “es un trabajo duro, no saben la reventada que esto implica, hacer función un día tras otro es agotador”.

No obstante, destaca su amor por lo que hace y por la salsa. “Cuando era pequeña yo decía que era caleña, toda mi familia vive en Cali. Mi mamá se radicó en Bogotá, siendo de familia paisa, pero mis tías se radicaron en Cali y realmente tenemos una conexión con Cali, yo llevo la salsa en las venas”.

Incluso, contó que allá conoció a los bailarines que están en su equipo, quienes “han ganado concursos de salsa y eso también me motivó a llegar hasta acá”.

Trabajo en familia

Los hermanos Guzmán hicieron realidad sus sueños por medio de Aguanilé, y aunque se cree que todo es “color de rosa” que no pelean entre ellos, Sandra aseguró que la verdad no es esa.

“Cuando estamos en el escenario hay magia, armonía, nos apoyamos de una manera increíble que pareciera que no peleáramos, pero no es verdad, tenemos nuestras peleas, pero sabemos que juntos somos más fuertes”.

Frente a ella, Guzmán aseguró que ama la pasión que le pone a las cosas. “Yo me conecto o no me conecto, el gris no va conmigo. Cuando yo tengo un objetivo voy con toda, me raspo, me pego unas caídas, pero es que le pongo todas las ganas”, dijo.

De hecho, afirma que agradece mucho a la vida por ponerla en este camino actoral. “He aprendido de mis defectos, de mi esencia, de aprender a perdonarme, a perdonar, a entender al otro, le debo mucho a mi carrera, me ha hecho mejor persona y como líder de un equipo tan grande”, afirmó.

Finalmente, mencionando que “los limites no existen”, y que está en la espera de que se sigan abriendo puertas, dijo que vienen muchas cosas buenas con ‘Aguanilé'.

“Es un momento maravilloso para nuestra cultura”, ultimó.