¿Cómo prevenir el cáncer? Médica explica los principales factores de riesgo

La doctora Giana María Henríquez pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar cuáles son los tipos de cáncer más comunes en niños y adultos. Además, contó qué acciones se pueden tomar para prevenirlos.

Henríquez es médica, epidemióloga y tiene un magíster en Salud Pública. Además, durante la última década ha trabajado en control del cáncer en con el Instituto Nacional de Cancerología.

¿Cómo se puede prevenir el cáncer?

Según la experta, 1/3 de los casos de cáncer diagnosticados en adultos son prevenibles. Es decir, están relacionados con un factor de riesgo en específico que se asocia directamente con el desarrollo de esta enfermedad.

Uno de los principales factores de riesgo en adultos es el consumo de tabaco, que está relacionado de manera directa con el cáncer de pulmón. “Si nosotros eliminamos al 100% el consumo de tabaco en una población, de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres se desaparecerían 8″, explicó Henríquez.

Otro de los factores de riesgo está relacionado con el consumo de alcohol, pues además de estar asociado al cáncer de hígado, laringe, faringe, colon, según el World cancer report, aumenta en un 9% las probabilidades de padecer cáncer de mama.

¿Cómo se pueden prevenir los casos de cáncer en niños?

Entre los principales tipos de cáncer que afectan a los niños y adolescentes menores de 18 años están la leucemia, el cáncer de riñón y del sistema nervioso central.

La doctora Henríquez explicó que el cáncer no se considera prevenible en los niños, pues no hay factores de riesgo a los que estén directamente expuestos y que se puedan asociar al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que no es prevenible, sí es diagnosticable.

“Él se puede diagnosticar oportunamente, en eso es en lo que trabajamos, en el diagnóstico oportuno del cáncer infantil (...) Es mejor pedir un examen de más y “pecar por exceso” en niños y no confiarse”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: