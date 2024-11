JEP rechazó petición del exsecretariado Farc que buscaba anular acusación por esclavitud

La Sección de Reconocimiento de la JEP rechazó la nulidad que interpuso el antiguo secretariado de las Farc, compuesto por Rodrigo Londoño y otros excomandantes, con la cual buscaban tumbar la decisión que los acusó y enjuició por esclavitud contra secuestrados e integrantes de la población civil.

Los magistrados del tribunal de paz concluyeron que no hubo irregularidad alguna al emitirse el documento de acusación, desestimando lo que alegaban los abogados de los comparecientes quienes cuestionaban que se tomara esa decisión cuando estaba en curso una recusación contra el magistrado Camilo Suárez, ponente del caso, y que este participara de la misma.

Para los jueces transicionales, la recusación en la que se pedía apartar a Suárez por su pasado como juez penal Militar llegó a la Sección horas después de que se emitiera el documento de acusación por esclavitud, por lo cual no hubo ninguna irregularidad y no se tomó la decisión sabiendo de la recusación.

Además, se recordó que dicha petición de las exfarc para sacar al magistrado Suárez del caso fue rechazada en su momento por falta de argumentos concretos (el solo hecho de haber sido juez penal Militar no genera un prejuicio o enemistad grave), con lo cual, para la Sección anula el avance del proceso atendiendo una nulidad sobre hechos que ya se analizaron y no se encontraron irregularidades, no tiene sentido.

Así las cosas, aún restan por resolver tres recursos judiciales más para que el caso pueda avanzar a la ejecución del juicio y la imposición de la sentencia.