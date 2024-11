Aquí no hay una guerra ideológica, aquí hay traqueteo: Petro tras atentado en El Plateado

Durante el aniversario número 105 de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), el presidente Gustavo Petro se refirió al reciente atentado en el municipio de El Plateado, en el departamento del Cauca, que dejó un soldado muerto y una mujer herida.

El mandatario lamentó la muerte del uniformado, a quien calificó como un libertador, y afirmó que la guerra en esa región del país es consecuencia del narcotráfico.

“Aquí hay un traqueteo; no hay una guerra ideológica. Esto beneficia a gente que no vive allí, y lo único que queda en Colombia es la sangre. Son represores del pueblo. El soldado es un libertador del pueblo del Micay, y he decidido que todos los que participaron en la primera toma de El Plateado reciban la Cruz de Boyacá”, expresó el presidente.

Petro también señaló que los violentos en esa zona del país no desean el desarrollo ni la presencia del Estado.

“El narcotráfico en el Micay no quiere que brindemos servicios de comunicación a la ciudadanía ni la apertura de nuevas formas de producción”, agregó.

El presidente fue enfático al asegurar que el Gobierno actuará para defender al pueblo que ha sido “engañado en su deseo de paz”.

“Quien no quiera la paz recibirá lo que la sociedad exige y lo que el pueblo demanda por traicionar su anhelo de paz. La paz no consiste en dejarnos matar; el día en que dejemos de ser víctimas, comenzará la construcción de una gran sociedad colombiana”, aseveró.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro ordenó implementar un plan de apoyo para la familia del patrullero de la Policía Duván Perdomo, quien fue asesinado en un ataque en Convención, Norte de Santander.