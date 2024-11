“No nos dejaremos meter miedo”: viceministra de Defensa tras atentado en El Plateado

En diálogo con La W, la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, se refirió al atentado terrorista que perpetraron las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, Cauca, en medio de la jornada cultural que iba a realizar el Gobierno Nacional tras más de un mes de intervención. Según el reporte preliminar, el hecho dejó un soldado muerto y otro herido.

Ante esto, la viceministra rechazó lo ocurrido y señaló que las disidencias cometieron el atentado contra la fuerza pública que estaba asegurando el lugar, por lo que “los riesgos siempre están presentes”. En ese sentido, aseguró que se cuenta con el dispositivo de seguridad necesario, pese a que consideró “lamentable” este acto terrorista.

Así, la viceministra Gómez sostuvo: “Vamos a hacer un acto de resistencia civil, ellos no tienen la capacidad de enfrentarnos entonces lo que hacen es pegar y salir corriendo (…) no podemos dejar sola a la gente, no nos vamos a dejar meter miedo y continuaremos. Es un acto cobarde, pero no nos vamos a echar para atrás. Entendemos el miedo de la gente, por eso hemos transformado los talleres que teníamos programados”.

Gómez añadió que resulta lamentable que los violentos “acaben con toda la esperanza de la gente”, pues la población se encuentra en resistencia y el próximo 9 de noviembre llevarán a cabo “un acto de resistencia”.

“Pese a que haya garantías de seguridad, hay cosas que se pueden materializar, pero no nos vamos a dejar meter miedo. Ellos no son más poderosos que el Estado, esto debería unir a la sociedad colombiana para rechazar estos actos violentos. Se pretendía llevar computadores para los niños, conectividad y talleres de cine, entonces esto debería dañar la imagen de las disidencias Farc”, advirtió la viceministra.

Adicionalmente, la funcionaria señaló que los explosivos estaban escondidos en una vivienda, precisamente para evitar que fueran descubiertos tras los controles de las autoridades.

“Se estaban (asegurando) las salidas del pueblo con perros, se hizo un barrido esta mañana con los mismos perros y no se detectó (el explosivo). En un minuto, llegó la moto y se estalló antes de ser requisada, por eso quedan heridos los soldados”, indicó.

Además, advirtió que detrás de estos hechos terroristas están alias ‘El Mocho’ y ‘Kevin’.

