“El desabastecimiento de medicamentos no es solo un tema de costos”: director del Invíma

En Colombia más de 72.000 personas viven con enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas. Estas condiciones, por su baja prevalencia, enfrentan grandes retos para acceder a tratamientos médicos adecuados, sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan los pacientes es el desabastecimiento de medicamentos.

Esta situación ha generado gran preocupación y debate, especialmente después de que Francisco Rossi, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invíma), afirmara en un congreso reciente que los altos costos de los medicamentos innovadores son una de las principales razones de esa falta de medicamentos.

En entrevista con La W, Rossi explicó que el problema del desabastecimiento tiene causas mucho más complejas que simplemente el precio de los medicamentos, y que la demora en la aprobación de nuevos tratamientos tiene que ver con un proceso de evaluación riguroso para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos.

En sus declaraciones, Rossi aclaró que no es correcto vincular directamente el desabastecimiento con el precio elevado de los medicamentos, sino que este es un problema estructural que involucra varias dimensiones. Según él, la falta de medicamentos innovadores en el mercado no se debe exclusivamente a que son costosos, sino a que aún no han pasado por el proceso de evaluación y autorización por parte del Invima.

“El verdadero debate está relacionado con los medicamentos nuevos, aquellos que aún no han llegado al país. Los laboratorios están presionando para que se aprueben rápidamente, pero nosotros debemos garantizar que estos medicamentos sean seguros y eficaces antes de ponerlos en el mercado”, explicó, aclarando que el Invíma no puede apresurarse en aprobar productos sin una evaluación rigurosa, ya que, en algunos casos, medicamentos que han sido aprobados rápidamente en otros países han demostrado no ser efectivos o incluso causar efectos secundarios graves.

Además, Rossi abordó un tema clave en la discusión sobre el desabastecimiento: la falta de interés por parte de las farmacéuticas en producir medicamentos antiguos pero esenciales para los pacientes con enfermedades raras. Aunque muchos de estos medicamentos tienen más de 40 años en el mercado, las farmacéuticas privadas, motivadas por razones económicas, han dejado de producirlos, ya que no son rentables en comparación con los medicamentos más nuevos y caros.

“El problema no está en la patente de los medicamentos. La patente de un medicamento dura unos 20 años, pero después de ese período, otros productores pueden fabricarlo. Sin embargo, las empresas se han ido alejando de productos menos rentables. Los pacientes con enfermedades huérfanas se ven muy afectados por esta situación”, señaló Rossi. Además, explicó que el sector privado tiene la última palabra sobre qué medicamentos decide producir, y el Invima no puede obligar a las farmacéuticas a producir aquellos que no consideran rentables.

El director del Invima también enfatizó que, aunque el instituto tiene un papel importante en la autorización de medicamentos, la producción y distribución de los mismos dependen en gran medida del sector privado y del sistema de salud. “El Invima no compra medicamentos, solo autoriza su ingreso al mercado. Lo que hemos hecho es realizar más de 100 mesas de concertación con todos los actores involucrados, incluidos laboratorios, el Ministerio de Salud, EPS, IPS y organizaciones de pacientes, para buscar soluciones al desabastecimiento”, explicó Rossi.

A pesar de estas gestiones, el funcionario reconoció que los problemas persisten debido a la complejidad del sistema de salud colombiano, que involucra múltiples actores con intereses y procesos distintos. Además, el desabastecimiento no solo tiene que ver con la disponibilidad de los medicamentos, sino también con los procesos de contratación y distribución dentro del sistema de salud.

Una de las preocupaciones más importantes que surgió en la conversación fue el impacto de las demoras en los pacientes, que a menudo no pueden esperar por la llegada de nuevos medicamentos. Rossi reconoció la urgencia de la situación y la dificultad de los pacientes, pero reafirmó que el Invima no puede aprobar productos sin tener certeza de su seguridad y eficacia. En este sentido, defendió el proceso de evaluación como una medida necesaria para evitar que los pacientes se expongan a tratamientos ineficaces o peligrosos.

Uno de los puntos más controversiales de la entrevista fue la afirmación de Rossi de que algunos pacientes estaban siendo “manipulados” en su esperanza. “Hay un esquema de aprobación rápida de medicamentos en países desarrollados, pero la experiencia ha demostrado que muchos de estos medicamentos no sirven o causan efectos graves. Lo que estamos viendo es una instrumentalización de la esperanza de los pacientes por parte de algunas organizaciones que presionan para que se aprueben medicamentos sin una evaluación suficiente”, dijo Rossi.

En este contexto, el director del Invima defendió la postura del organismo frente a la aprobación de medicamentos, asegurando que la institución se mantendrá firme en su misión de proteger la salud de los colombianos, aunque esto signifique que algunos tratamientos tarden más en llegar al mercado.

En cuanto a los precios de los medicamentos, Rossi mencionó que el Gobierno está revisando políticas de precios y buscando soluciones para incentivar la producción y distribución de estos tratamientos esenciales. “Entendemos la urgencia de la situación, pero no podemos comprometernos con la seguridad de los pacientes. Lo que podemos garantizar es que estamos haciendo todo lo posible para encontrar soluciones”, concluyó Rossi.

