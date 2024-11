“Que ayuden o que no estorben”: Otty Patiño por paro del ELN en Chocó

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional decretara un paro armado en el departamento del Chocó en medio de la crisis por las lluvias y en el esfuerzo por la búsqueda de la paz, el comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció asegurando que no encuentra explicación alguna para este tipo de actuaciones.

“Es inadmisible, no encuentro explicación y me parece una cuestión medio absurda que, en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia que está viviendo el Chocó, ellos planten un paro armado. Que ayuden o, por lo menos, no estorben”, dijo Patiño.

Cabe recordar que la gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Córdoba, aseguró que las comunidades siguen siendo el escudo de los violentos.

“Las comunidades siguen como escudo humano en la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo. No es posible hablar de proceso o voluntad de paz cuando no hay acciones de respeto a los derechos humanos de las comunidades. Otra vez estamos frente a un panorama de confinamiento, desplazamiento y crisis de la vida con carácter indefinido. Nuestro territorio no le pertenece a ningún grupo, nuestro territorio es de las comunidades que hoy viven un infierno en su propia tierra”, dijo la mandataria departamental.