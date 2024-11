“No me quedo callada”: habló empresaria que denuncia persecución del alcalde de Cartagena

Este fin de semana fue tendencia una denuncia en Cartagena que hizo la empresaria de fajas, Desire Díaz, sobre los costos excesivos que se manejan en las tarifas de transporte desde el aeropuerto hacia Bocagrande.

Esto se hizo tan viral que hasta terminó en boca del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y hasta el secretario del Interior, Bruno Hernández, fue a buscarla hasta el hotel en donde se estaba hospedando para su luna de miel.

“Yo simplemente hice una denuncia de algo que me pasó, algunos lo hacen público y otros no se quedan callados, yo no me quedo callada. Soy una persona que lo que no me gusta, no me lo como. En el aeropuerto saqué mi teléfono y expuse lo que me pasó en este momento, que claro, eso ocasionó que todo el mundo se me viniera encima y el principal actor de eso fue el alcalde en salir en vez de decir él sencillamente sí y vamos a verificar y hacerle seguimiento al tema”, aseguró Descire Díaz.

Díaz también compartió que el alcalde Turbay la descalificó, insinuando que buscaba ganar seguidores con su denuncia y que se trataba de una falsa denuncia.

“Yo me gané un problema con el alcalde por decir la verdad porque dijo que yo no estaba hospedada y que no tenía reservas ¡qué ruede el vídeo! Si son tan arrechos de desmentirme en mi cara, pues yo soy una persona frentera (...) Él creyó que lo hice para generar likes y reproducciones, pero es que eso es parte de mi día a día, ya que manejo mis redes para mostrar lo que hago. Al ver que me tildó de mentirosa, le mostré las pruebas de mi reserva y del tiquete para demostrar que no estaba mintiendo”, afirmó.

A la señora que hace el video en tiktok desde una cuenta comercial de fajas, la estuvimos buscando y contactando a través de la @secturismoctg y jamás apareció. Yo mismo, inclusive. La llamamos, le dejamos mensajes y nada.



No tiene reserva en ningún hotel de la ciudad. Los… https://t.co/4iXu8LwNcK — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 10, 2024

Hace un par de días, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló en su cuenta de X que trató de contactarse con la empresaria pero que “jamás apareció”.

“Cuando vi que este ‘toche’ estaba diciendo que yo era una mentirosa y que lo hacía por likes, seguidores y reproducciones pues me tocó levantarme y ponerme mi bata y hacer un vídeo en el hotel. Cuando le dije en cual hotel estaba me mandó el bloque de búsqueda por la noche”, dijo Desiré.