Consejo de Estado rechazó demanda contra investigación del CNE a campaña de Pacto Histórico

En un reciente documento, el Consejo de Estado rechazó la demanda de nulidad presentada por Sebastián Fausto Méndez Toloza contra la resolución emitida el 8 de octubre de 2024 por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicha resolución abrió una investigación y formuló cargos a la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico en primera y segunda vuelta.

Sobre la demanda:

La demanda se originó en una queja anónima presentada el 2 de febrero de 2023, en la que se denunciaban presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico. Como resultado, el CNE, mediante auto del 28 de febrero de 2023, ordenó la apertura de una indagación preliminar y el acopio de pruebas. Según la investigación, se identificó una posible violación al límite de gastos de campaña en la primera vuelta, con una cifra que asciende a $3.709.361.342.

En el auto emitido por el Consejo de Estado, se rechazó la demanda de nulidad, fundamentándose en que la resolución demandada es un “acto de trámite” y no un “acto administrativo definitivo”.

La Corporación recordó que el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 establece que únicamente los actos definitivos son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Por lo tanto, al no culminar la actuación administrativa, la resolución del CNE no cumple con las características de un acto definitivo, y en consecuencia, no puede ser objeto de control judicial.

