Renace el estadio de sóftbol de Santa Isabel, en la zona rural de Montería

Montería

Con una inversión que superaría los $1.560 millones y mediante un acto público de instalación de primera piedra, la Gobernación de Córdoba anunció los trabajos de reconstrucción y remodelación del estadio de sóftbol del corregimiento Santa Isabel, zona rural de Montería.

“Las obras contempladas en la transformación del ‘diamante’ incluyen la adecuación y ampliación de las gradas para una capacidad de 250 espectadores, adecuación de dogouts y camerinos para equipos visitantes y locales, además del grupo arbitral. De igual forma, tendrá una caseta de anotación, bodega de elementos deportivos, cafetería, cuarto eléctrico y baterías sanitarias, incluyendo para personas en condición de discapacidad, cerramiento anti-impacto en la línea de foul y adecuación de muro de cerramiento oufield”, informó la administración departamental.

En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó que “hace un año larguito me elegí gobernador del departamento. Y Montería eligió gobernador, porque nos elegimos con el compromiso de que hace 20 años no teníamos un gobernador monteriano. Y a mí hoy me complace poderles decir aquí, aquí estamos. Eso que soñamos lo planeamos. Hoy estamos poniendo la primera piedra para que los hijos de los campesinos de Montería puedan formarse como deportistas. Y ahí vamos avanzando en ese compromiso que teníamos adquirido con ustedes”.

Calificó este proyecto como significativo para el corregimiento Santa Isabel y áreas vecinas, enfocado en la transformación de los territorios a través del deporte y la educación. Destacó que este proyecto no es solo una obra de infraestructura, sino un reflejo de los sueños de los jóvenes de esta zona del departamento de Córdoba.

“Entonces, si nosotros queremos que los muchachos se formen, puedan estudiar, puedan formarse como deportistas, tenemos que generar las condiciones de infraestructura física y también de vida digna a los habitantes. De verdad que a mí me complace mucho estar hoy aquí acompañándolos”, agregó Zuleta.

En medio de la ceremonia de instalación de primera piedra, fueron varios los dirigentes políticos y de la comunidad que agradecieron los trabajos de transformación del principal centro deportivo del corregimiento Santa Isabel y sus alrededores.

En ese sentido, Carolina Zapata, presidenta de la Asamblea de Córdoba, indicó que “hoy aquí se empieza a construir los sueños, la transformación de cada uno de los territorios y esa es la apuesta que tiene nuestro señor gobernador, transformando desde el deporte y la educación a nuestro departamento. Y esto es una viva y precisa obra que hoy aquí nos trae el señor gobernador y que busca, por supuesto, sacar adelante los sueños de los jóvenes del departamento de Córdoba”.

Por su parte, el líder comunal Bibaldo Arrieta, expresó que “aquí necesitamos un estadio con todos los juguetes. Hablamos del estadio, ni siquiera todavía usted era candidato a la gobernación. Y usted dijo ‘Si el pueblo me respalda y yo soy el candidato y llega a la gobernación, les hago el estadio’. Y hoy día le doy gracias a Dios nuevamente porque estamos colocando la primera piedra, gobernador”.

Renace el estadio de sóftbol de Santa Isabel, en la zona rural de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba. Ampliar

Diseños del estadio. Foto: prensa Gobernación de Córdoba. Ampliar