Aquí no estamos ofreciendo a las mujeres, ni los niños: Petro en ONU Turismo

En medio del 122° Consejo Ejecutivo de la ONU Turismo, que se realiza en Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a las proyecciones de turismo que avanzan Colombia, en aras de una transición que, no sólo busque atraer más inversión, sino también más visitantes y modelos nuevos de turismo en el país.

El mandatario ha expresado un llamado, refiriéndose a los cambios que deben haber alrededor de los problemas estructurales del turismo y su promoción, haciendo un exaltado llamado a las naciones, en procura de mantener compostura en el disfrute del turismo en el territorio y refiriéndose a uno de los flagelos más aterradores del turismo, como es la promoción sexual alrededor del mismo.

“El turismo extranjero que llega a Colombia debe cambiar su estructura. Aquí no estamos ofreciendo las mujeres para nada, y yo me voy a encargar de dificultar ese tipo de turismo. Aquí nación, espacio estatal, político, que crea que esta es una tierra para venir a orar la dignidad de la mujer o de los niños, va a tener dificultades para entrar. Nuestra mujer no está en venta, ni nuestros niños. Aquí se recibe con hospitalidad, y si aparece el amor nadie lo prohíbe, pero es el amor libre y no condicionado”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que, las autoridades policiales tienen la orden de perseguir al turismo depredador, para que surja el turismo de aventura y de contemplación.

Turismo superó las divisas de carbón

Petro insistió en la necesidad de descarbonizar las actividades del turismo, a través de la innovación integral, centrados en la promoción de belleza del país, diversidad natural y la cultura.

Resaltó que, descarbonizar el turismo implica crecer en materia económica. “Los datos nos indican que, hemos crecido en número de visitantes extranjeros, de manera importante, con cifras de dos dígitos. Es probable que, para este año, cuando finalice, hayamos sobrepasado los $10.000 millones de dólares de divisas”, sostuvo el mandatario.

Añadió que, “significa que sobrepasamos las divisas carboneras. Que el captador, en términos de divisas, más importante de Colombia ahora sigue siendo el petrolero, pero el segundo es el turismo y el turismo puede alcanzar el petróleo”.

Inversión aérea en La Guajira

Por la misma línea, en busca de acrecentar al turismo, el presidente Petro hizo referencia a las proyecciones que se perfilan para la Guajira, insistiendo que buscarán potenciar e interconectar este departamento; así como perfila que el aeropuerto que se plantea construir en Bayunca (Cartagena, Bolívar) pueda aumentar la importancia los territorios.

“Estoy tratando de abrir una negociación con El Cerrejón, que es la mayor mina de carbón de América, en La Guajira, una la posibilidad de abrir la pista en Puerto Bolívar, para la aviación civil y para el turismo, con lo cual el norte guajiro terminaría en una explosión cultural y de turismo, pero financiar eso hay que hacerlo desde aquí, con la concesión de Cartagena.

El mandatario también habló de la proyección de un turismo digital, el desarrollo de la IA para ofrecerlo al mundo y anunció la creación del Mega Data Center más grande de América Latina, asociado con un país árabe; que espera sea para este año.