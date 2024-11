Karol G, Ela Taubert y Silvestre Dangond: la cuota de Colombia en los Latin Grammy de 2024

La Academia Latina de la Grabación entregó en Miami, Florida, los reconocidos premios Grammy Latino, o Latin Grammy. La noche estuvo agasajada por leyendas como Jon Bon Jovi, Juan Luis Guerra, Pitbull o el Grupo Frontera, entre muchos otros artistas en tarima, nominados o es.

Carlos Vives fue el homenajeado de la noche. El haber ganado el premio a Persona del Año le valió ser enfocado por la cámara y los flashes en distintas ocasiones. La principal de ellas, por supuesto, fue cuando Bon Jovi le entregó su trofeo “from a Person of the Year to another”.

“La música une a las personas alrededor del mundo”, señaló el estadounidense, quien aseguró que el samario ha usado su voz “para crear un mundo mejor”. “Has causado un impacto en tu comunidad y también alrededor del mundo, y esa es una de las muchas razones por las que mereces este premio”, dijo.

Vives, en respuesta, calificó al hombre de Perth Amboy como “una leyenda del rock” a quien él, como “niño de Santa Marta”, ve como un signo de “que la música no tiene fronteras”. “Los ritmos y los géneros son como los árboles. Cuando uno ve la campiña, parece que los árboles no están conectados, y si bajamos a la tierra, vemos que las raíces están conectadas. Estamos conectados todos”, expresó.

Cuando el colombiano de 63 años daba su discurso, otros del mismo país veían entre lágrimas, como el medellinense Sebastián Yatra. Yatra acompañó en tarima a Vives cuando presentó un mosaico de su carrera con éxitos como ‘La tierra del olvido’, ‘Volví a nacer’, ‘Fruta fresca’, ‘La bicicleta’ —en la que nombró a Gerard Piqué, la expareja de Shakira, coequipera en la canción— y ‘Pa’ Mayté'.

Mientras Vives interpretaba el éxito tropical de 1995, al escenario subieron los paisas Camilo, Juanes y Yatra y el guajiro Silvestre Dangond. Dangond, de 44 años y de Urumita, fue el primero de los colombianos en recibir un gramófono, cuando en la premier de los premios —una especie de ceremonia antes de la ceremonia— se llevó el galardón por su álbum ‘’Ta malo’.

Cuando recibió el premio, aún no había arribado al Kaseya Center de Miami. Dangond se hizo con el tercer Grammy de su carrera, en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato , antes de llegar con el traje blanco con el que se le vio saltar junto Vives. También antes de las ocho de la noche, la banda colombiana Aterciopelados recibió el Grammy a Mejor Álbum de Rock por ‘El dorado (en vivo)’.

El género urbano le dio a Colombia dos triunfos. El mayor de ellos, el de la paisa Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana . Gracias a ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’, una extensión de su trabajo discográfico ‘Mañana será bonito’, altamente reconocido en los Grammy de 2023, la colombiana de 33 años celebró frente a Julieta Venegas y Mon Laferte.

Giraldo pasó por encima de otros aclamados discos, como ‘Sayonara’, de Álvaro Díaz, y ‘Sol María’, de Eladio Carrión. Tras ser la única mujer en la categoría, la cantante dedicó su triunfo a su fanaticada y a su pareja, Salomón Villada, conocido como Feid, quien también estuvo nominado con el álbum que le da nombre a su actual gira de conciertos, ‘Ferxxocalipsis’.

“Este va por este álbum, por todos los demás, por el Ferxxocalipsis también. La verdad, la vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días, se trata de esto, del amor de todos ustedes. Gracias por eso. Gracias, equipo, gracias a Dios, gracias a todos”, exclamó justo antes de dirigirse a su familia.

Feid, aunque no se llevó la máxima categoría urbana, no se fue con las manos vacías. En la categoría de Mejor Interpretación en Reggaetón , en la que competía contra Karol G —por partida doble, gracias a las canciones ‘Qlona’ y ‘Labios mordidos’—, logró hacerse con un gramófono por cuenta de ‘Perro negro’, la canción sobre un club de Medellín que interpretó junto al puertorriqueño Bad Bunny.

Se trató de su primer premio Grammy. Lo describió como “un premio muy bonito” que decidió dedicar a su familia. “Dedicado a Colombia, a Puerto Rico, a Bad Bunny por tenerme en cuenta”, añadió. Fue su único laurel de la noche, pues no ganó en la Mejor Canción Urbana, en la que era doblemente candidato con ‘El cielo’, hecha junto a Myke Towers, y con ‘Luna’, al lado de Atl Jacob.

Entre los premios otorgados antes de la ceremonia principal, hubo uno para Shakira: el de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina , por el remix que el DJ Tiësto elaboró para la sesión 53 de ‘Bzrp Music Sessions’, famosa por la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas”, que la barranquillera utilizó para su disco número doce, con el que perdió en la categoría Álbum del Año.

La bogotana Ela Taubert fue otra de las protagonistas colombianas. La joven deslumbró en tarima cantando una versión de su éxito ‘¿Cómo pasó?’ —que ya acumula más de 106 millones de reproducciones en Spotify— junto al músico estadounidense Joe Jonas, integrante del reconocido trío de los Jonas Brothers, quienes se presentaron en el Movistar Arena el 19 de abril.

Momentos después de su presentación, la cantante y productora Goyo Martínez, del municipio chocoano de Condoto, le hizo entrega de su premio a Mejor Nuevo Artista . Taubert sobrepasó, por ejemplo, a Latin Mafia y Os Garotin. Con su cabello rosado y a punto de llorar, la mujer agradeció a su madre “por creer en mí desde el principio” mientras Karol G la aplaudía de pie.

Fuera del pop y lo urbano, la música tropical también fue sinónimo de Colombia en la premiación. El bogotano Fonseca se convirtió en un nueve veces ganador del Grammy Latino por su álbum ‘Tropicalia’, con el que superó a Camilo y a Gusi, colombianos, quienes participaron en la convocatoria con ‘Cuatro’ y ‘Monte Adentro’. Se llevó la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo .

El colombiano se presentó en la premier de la ceremonia junto al Grupo Niche, y al recibir su premio narró que se trató de “un sueño cumplido”. ‘Tropicalia’, mencionó, “ha sido un viaje muy bonito, porque ha sido un viaje a retarme, a irme a esos géneros que me han acompañado, que me han influenciado a lo largo de mi vida y de mi carrera”.