Karol G se pronunció por polémica de canción +57: estoy afectada y me disculpo de corazón

Desde su lanzamiento el pasado jueves, 7 de noviembre, la canción ‘+57′ de los artistas paisas Karol G, Blessd, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro; el cantante de Buenaventura DFZM, y el productor Ovy on the Drums, ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales por su letra, recibiendo tanto críticas como elogios por parte de sectores tanto del entretenimiento, como de la política y la sociedad en general.

Y es que una de las críticas más repetitivas ha sido la relacionada con la parte del tema en la que se menciona a “una mamacita desde los fourteen (14 años de edad), entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

Por ejemplo, la congresista Katherine Miranda destacó en su cuenta de X creer que “no es correcta la frase ‘mamacita desde los 14′ en un país que está sufriendo de turismo sexual infantil y continuamente estamos viendo casos de abuso sexual infantil”.

Así las cosas, y tras la ola de críticas, Karol G, encargada de realizar el junte de todos estos reconocidos artistas en esta canción, se pronunció al respecto.

“Me hago responsable”

Por medio de un comunicado colgado en una historia en su cuenta de Instagram, la antioqueña se hizo responsable de la situación y la polémica que esta causó.

“ Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado , ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender” , comentó.

Adicionalmente, la reconocida cantante destacó que, en este caso, la letra de la canción “se sacó de contexto” , y que lo único que buscaba era “celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”.

“Me disculpo de corazón”

Ahora, Karol G, en la misma misiva, resaltó sentirse “muy afectada”, precediendo a ofrecer excusas por lo sucedido: “me disculpo de corazón” , comentó.

Así mismo, dijo sentir “mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”.

Finalmente, la ganadora del Grammy en 2024 narró estar agradecida con sus fanáticos por el apoyo “incondicional” y destacó guardar “en el corazón la energía bonita con la que trabajamos ese día (grabación de +57)″, dando las gracias, también, a los demás artistas que participaron de la producción.

Se debe recordar que, en los micrófonos de W Fin De Semana, cantantes como Juan Palau y Mauricio Rodríguez, quien hace parte del grupo Mauricio & Palo de Agua, dieron su perspectiva de esta canción: “más que disculpas, deben reconocer que no era momento ni la temática”, dijo el primero.

Rodríguez, por su parte, destaco: “no me sorprende, no me esperaba otra cosa de ellos”.

Escuche la noticia completa a continuación:

Vea el comunicado completo de Karol G a continuación