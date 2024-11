Mauricio & Palo de Agua por +57: “no me sorprende, no me esperaba otra cosa de ellos”

El reconocido cantante Mauricio Rodríguez, quien hace parte del grupo Mauricio & Palo de Agua, estuvo en W Fin De Semana para hablar sobre su nueva canción, ‘A ver qué pasa’.

En medio de su intervención, Rodríguez aseguró que una de las razones por las que sigue haciendo este tipo de música (tropipop) es básicamente por ser un “terco” y “empedernido”.

“Hay que ser honestos, soy un terco empedernido. Si me caigo me levanto con más fuerza. La terquedad me tiene luchando por un género que, cuando sea viejo, será como el vallenato”, manifestó.

¿Qué piensa sobre la canción +57 de Karol G, Maluma, Feid y más?

El artista fue tajante en señalar que le molestó mucho este tipo de contenido, aunque aseguró que esperaba nada de artistas como Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y Ovy on the Drums.

“Yo realmente tengo una tristeza muy fuerte, estoy bien preocupado. Me genera molestia, tristeza, dolor, ver el momento tan duro para el planeta, para la industria con lo de los cantantes raperos en Estados Unidos, tanta demencia y mensajes. Ya vi que el tema no se quedó en EEUU y en ciertos gremios, sino que está en Colombia, en Medellín”, afirmó.

“Ciertos personajes de la vida y el mundo, no solo se encargaron de destruir cosas de la industria y en algunos países, sino que ya están aquí, es una realidad”, añadió.

Ante esta situación, hizo un llamado a los “adultos” y a los padres de familia para que le cierren la puerta a ese tipo de canciones.

“Cuando uno oye ciertas cosas sabe qué cosas le sirven a uno en su familia, qué quiere que escuchen sus hijos. Creo que esto depende de nosotros como adultos, el cerrarles puertas a ciertas edades. En los colegios deberían preocuparse en qué están poniendo (música)”, dijo.

“Más allá de eso no me sorprende, no me esperaba otra cosa de ellos, sobre todo de una industria que está dominada por cosas oscuras y hoy en día nos estamos dando cuenta”, agregó.

Finalmente, aseguró que hay algo muy “fuerte” y “perturbador” que está dominando la industria musical y que permite que este tipo de cosas se sigan dando. “Hay que llegar al fondo de esto”.