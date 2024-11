“No es un regalo”: Petro por designación de exjefes paramilitares como gestores de paz

Por medio de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro respondió a las múltiples críticas que ha recibido el Gobierno por la designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.

“Cuando decidimos escoger gestores de paz para finiquitar el proceso de paz realizado por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la Corte Constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico, solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes en el paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe”, dijo el mandatario.

El presidente indicó que son necesarios los procesos de reparación en todos los sentidos.

“En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional se perdieron muchos inmuebles y aún falta espacio para la verdad”, agregó.

Por último, el mandatario insistió en que esta designación no se trata de otorgar beneficios jurídicos.

“En este caso, gestores de paz, como dice el decreto, no otorgan beneficios jurídicos, solo la disposición de la persona a ser constructores de paz. No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición está dispuesto a resarcir a las víctimas y a garantizar la no repetición”, concluyó.