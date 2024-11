Presidente de Guatemala calificó como arbitrario que José Rubén Zamora vuelva a prisión

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó este viernes 15 de noviembre como “abusiva y arbitraria” la decisión judicial de revocar el arresto domiciliario otorgado al periodista José Rubén Zamora y ordenar que vuelva a la prisión donde estuvo durante 813 días.

“Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico”, indicó Arévalo de León por medio de su cuenta oficial de X.

El jefe de Estado añadió que “cualquier resolución que atente contra la libertad de expresión es ilegítima”, y aseguró que “desde el Gobierno de Guatemala, tomaremos todas las medidas que defiendan la libertad de expresión”.

La sala segunda de apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala ordenó que Zamora Marroquín regrese a la prisión militar de Mariscal Zavala en las próximas 48 horas, tras anular las medidas sustitutivas que un juzgado penal otorgó al periodista a finales de octubre pasado.

Esta decisión judicial “es un nuevo atentado contra la libertad de expresión (...) es un encarnizamiento realmente sin ninguna justificación (...) si por nosotros fuera el caso desaparecería en el aire porque sabemos que es espurio, pero la separación de poderes nos impide intervenir en el Organismo Judicial”, dijo el presidente de Guatemala a los periodistas a la salida de la sede del Gobierno.

El lunes último, Zamora Marroquín fue invitado por el presidente Arévalo a presenciar la firma de la declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, donde ambos rechazaron la persecución judicial contra la prensa del país centroamericano.

El mandatario guatemalteco también indicó que el periodista, de 68 años, había vuelto a su hogar el pasado 19 de octubre luego de pasar en prisión por más de 800 días por un supuesto caso de lavado de dinero que la Fiscalía activó en su contra el 29 de julio de 2022, una semana después de que lanzara fuertes críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Durante su estadía fuera de prisión, Zamora Marroquín dijo en una entrevista a EFE que no descartaba que existirían intentos por volver a apresarlo, “pueden estar tranquilos no me iré del país, aquí los estaré esperando”, indicó.

Entre 2022 y 2024, Zamora Marroquín fue sometido a un procedimiento judicial que a criterio de los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuvo marcado por irregularidades y violación a su derecho de defensa.

En mayo pasado, Zamora Marroquín recibió el premio de la Fundación GABO a la excelencia por su labor periodística de más de tres décadas al frente del medio de investigación El Periódico donde publicó reportajes sobre la corrupción estatal de mas de cuatro gobiernos distintos.