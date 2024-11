“He sido víctima de perfilamiento”: Sandra Ortiz por imputación de cargos en su contra

Por medio de su cuenta de X, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, cuestionó que la Fiscalía solicitara una audiencia para la imputación de cargos en su contra por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la @FiscaliaCol me han notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones”, dijo Ortiz.

Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la @FiscaliaCol me ha notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer.… — Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) November 16, 2024

Indicó además que ha asistido a todas y cada una de las citaciones y que no tiene nada que esconder.

“He asistido a más de 6 citaciones, la Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”, puntualizó.

Así las cosas, ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, un fiscal le imputará los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias a Ortiz. La diligencia será el próximo 29 de noviembre.

La Fiscalía confirmó que, en la tarde de este viernes, se radicó la solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios recaudados en medio de la investigación, la Fiscalía le pedirá al juez que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.