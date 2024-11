Presidente de Ecopetrol respondió a Reporte Coronell sobre remodelación de su apartamento

En rueda de prensa, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, respondió a las denuncias de las que ha sido objeto, entre ellas, los fondos y el valor por el que hizo la remodelación de su apartamento, la cual fue publicada por El Reporte Coronell en La W.

Inicialmente, confirmó que hace algún tiempo había sido consultado por el periodista Daniel Coronell sobre el tema y que allí había expuesto todos los trabajos que había realizado en su vivienda.

Sobre el interrogante de cuánto costó y de dónde salieron los fondos para la remodelación, el presidente Roa no dio mayores detalles, pero en sus declaraciones dio a entender que el proceso salió mucho más costoso de lo que había presupuestado y que, de haber sabido inicialmente ese punto, no habría dado su autorización para desarrollarlo. Además, dijo que, a la fecha, aún no se ha generado el pago de ese trabajo ya que está a la espera de que un perito termine un avalúo.

“Contraté un perito para que avalúe una de esas mejoras y estoy a la espera de los resultados para poder responder al señor Daniel Coronell”, dijo Roa en sus declaraciones. Además, agregó que: “si yo de entrada hubiera sabido que las mejoras iban a valer más de una vez lo del apartamento, jamás las hubiera autorizado”.

En esa misma línea, el alto ejecutivo reiteró que el apartamento fue adquirido mucho antes de que estuviese en el radar de que iba a ser el presidente de la compañía, que la decisión de adquirirlo se hizo en consenso con su pareja sentimental y que el dinero que se pagó está plenamente sustentado en documentación legal y su declaración de renta, por lo que cualquier acusación que se ha hecho en su contra con ese tema, le parece que es un intento de “desestabilizarlo”.