Petro arremetió contra Paloma Valencia por elección de magistrado de Corte Constitucional

En medio de la controversial elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que está en manos del Senado de la República, la senadora Paloma Valencia hizo una serie de advertencias, asegurando que, si el presidente Petro lograba mayorías en la Corte Constitucional, el país avanzaría hacia una Constituyente mediante “decretos de emergencia”.

Ante estos señalamientos, el presidente Petro reaccionó asegurando que las afirmaciones de Valencia son una calumnia.

“Lo que dice la senadora no es solo una calumnia, sino un irrespeto total a la Corte Constitucional. ¿Acaso una constituyente no es citada, según la Constitución, por el Congreso de la República? ¿Significa entonces que la senadora dice que la Corte Constitucional, con sus actuales miembros y los que vienen, va a romper la Constitución de Colombia? Eso no ha ocurrido ni ocurrirá”, puntualizó.

El presidente finalizó diciendo que los nuevos magistrados de la Corte serán garantes de la Constitución.

“Los tiempos en los que el presidente ponía micrófonos en las salas de las cortes para escucharlos y además los amenazaba, ya pasaron. Los actuales miembros de la Corte, y los que vengan, serán garantía de la guarda de la Constitución”, concluyó.