Petro sobre situación política en Venezuela: “las elecciones fueron un error”

El presidente Gustavo Petro, en una entrevista con un medio brasileño, habló sobre la situación política y social que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales que aparentemente le dieron la victoria a Nicolás Maduro. El mandatario insistió en que se deben mostrar las actas.

“Creo que las elecciones [en Venezuela] fueron un error, viendo hoy. Yo era partidario de que se celebraran, pero no hay voto libre si hay bloqueo [por parte de Estados Unidos]. Así como se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento turbio del gobierno venezolano —no hubo claridad sobre lo que dicen, que ganaron las elecciones, no quedó claro porque no mostraron las actas— igualmente, y tal vez sea aún más oscuro, es que un país se ve obligado a celebrar elecciones cuando tiene un fusil en la cabeza que es el bloqueo económico”, afirmó Petro en Globo.

El presidente destacó que no existen garantías para ninguna de las partes en Venezuela, ya que las presiones de todos los niveles impiden actuar con libertad.

“No puede haber garantías de que alguien que vote por la oposición no sea arrestado al día siguiente, bajo amenaza de prisión. Pero también, no puede haber garantías de libre voto para todo aquel que quiera votar por la facción política que defiende al Gobierno. Y esta libertad significa que no habrá bloqueo en tu país. El fin del bloqueo y la opción de plenas garantías para todos los que participen son las bases de unas elecciones libres, que deben lograrse en el mediano plazo. Hay que dejar pasar un tiempo desde lo ocurrido”, agregó.

Por último, el presidente dejó claro que no habrá un bloque de países que insista en la salida de esta difícil situación en Venezuela, pero que sí será el pueblo quien exigirá los cambios.

“La exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista, pero creo que llegará un momento en que Venezuela sabrá, que su pueblo sabrá, que es poniéndose de acuerdo entre ellos como librarán a su país de agentes perjudiciales para su sociedad, procedentes de potencias mundiales más interesadas en el petróleo que en cualquier otra cosa. Desde esta perspectiva, creo que la parte colombiana debe insistir en una salida política, pero esto implica el levantamiento del bloqueo y elecciones libres para todos los que participen”, concluyó.