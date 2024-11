Sandra Ortiz calificó de “inflada” la imputación que la Fiscalía hará en su contra

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, calificó de inflada la imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación hará en su contra, por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En una publicación que hizo en la red social de X (antes Twitter), la exfuncionaria de Gobierno Nacional confirmó que ya fue notificada de las audiencias de imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias y de solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“La Fiscalía me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme, evidenciando un manejo mediático de este caso. Es inaceptable que se me catalogue como ‘el eslabón más débil’ y que se utilice mi condición de mujer para atacarme sin pruebas reales”, aseguró Ortiz.

También dijo que “este caso se ha convertido en un show mediático, basado en cinco versiones distintas de dos delincuentes confesos”, dijo.

#NoticiaW | UNGRD: De 'inflada' calificó @SandraOrtizN la imputación que le hará la @FiscaliaCol. "Este caso se ha convertido en un show mediático, basado en 5 versiones distintas de 2 delincuentes confesos. Cuento con las pruebas necesarias para demostrar que no he cometido… pic.twitter.com/RGMXu8MvNm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 19, 2024

La exconsejera aseguró que tiene las evidencias con las que demostrará su inocencia.

“Cuento con las pruebas necesarias para demostrar que no he cometido ninguno de los delitos que se me imputan”, afirmó.

Igualmente, pidió que las audiencias que se realizarán en su contra el viernes 29 de noviembre sean presenciales y no virtuales.

“Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo. Asimismo, solicito que la diligencia se realice de manera presencial y no virtual, para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos y la transparencia del procedimiento”, dijo.

¿Qué papel habría jugado Sandra Ortiz?

Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla han asegurado ante la Fiscalía General de la Nación que la exconsejera Sandra Ortiz habría sido “la mensajera”, en medio de este escándalo de corrupción.

Los exdirectores de la UNGRD aseguraron que Ortiz al parecer participó de la entrega de 4.000 millones de pesos de efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Los supuestos sobornos según la Fiscalía habrían sido entregados por Ortiz.