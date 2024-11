Infraestructura, mal tiempo y capacidad operacional impactan operación de El Dorado

En entrevista con W Radio, el CEO de avianca, Frederico Pedreira, se pronunció sobre los recientes retrasos y cancelaciones que la aerolínea ha tenido durante la temporada de lluvias y los motivos que están llevando a que ese escenario se presente principalmente en la operación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En La W, Pedreira reconoció que la aerolínea ha tenido afectación sobre sus planes de vuelo, pero pidió a los usuarios comprensión asegurando que esos escenarios en gran parte no dependen de avianca, eso sí, dejando claro que se trabaja desde la aerolínea para minimizarlos.

“Un mensaje a los pasajeros que han sido impactados, sabemos que las últimas semanas han sido muy duras, no han sido fáciles y sus planes de vuelo se han visto afectados, pero sepan que de nuestra parte estamos trabajando para minimizar ese impacto a pesar del mal tiempo que hemos vivido estas semanas”, dijo.

Hablando puntualmente del impacto en la operación de avianca, Pedreira aseguró que las lluvias que se vienen registrando en la capital de la República están teniendo un papel fundamental, teniendo en cuenta que, durante este año, dicha temporada ha sido más fuerte que en los anteriores. Sin embargo, advirtió que ese tema se ha sumado a la capacidad declarada que está teniendo El Dorado, es decir, la cantidad de despegues y aterrizajes que la terminal puede recibir durante una hora.

En sus declaraciones, Pedreira explicó que “este año, en relación al pasado, ha cambiado algo que es la capacidad declarada de El Dorado, o sea, los números de aviones que aterrizan y despegan en una hora ha cambiado, ahora son más, estamos en 74 operaciones por hora; hay un estudio de IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas Aéreas que recomienda que la capacidad del dorado máxima debería ser 68 operaciones, no 74; en otras palabras, el aeropuerto está operando a tope”.

Así las cosas, insistió en que si El Dorado operara a su máxima capacidad sin ningún problema meteorológico, todo estaría bien, pero esa no es la situación que se ha registrado en las recientes semanas, lo que ha llevado a que se generen retrasos y cancelaciones de vuelos, lo que a su vez genera un gran impacto en la operación aérea nacional, teniendo en cuenta que el 70% de vuelos que se encuentran en el país deben pasar por la terminal aérea de Bogotá, convirtiéndola “en el corazón de las operaciones de Colombia”.

En cuanto a las recomendaciones que hizo IATA en las recientes jornadas a las autoridades aéreas del país para minimizar los impactos que se han registrado, avianca confirmó que actualmente se está empezando la implementación de las mismas, enfocándose principalmente en que la temporada alta decembrina que se avecina tenga el mejor funcionamiento posible.

El CEO de avianca fue consciente al manifestar que la implementación de las medidas no solo depende de la Aeronáutica Civil, sino que estas se deben adoptar por todos los actores de El Dorado. “Vamos a lograr encontrar una solución para que la temporada alta sea más estable a nivel de operación”.

En cuanto a los retos que hay en infraestructura aeroportuaria, avianca reiteró que es una situación en general de Colombia, no solo de Bogotá, pero que eso no es una mala noticia ya que significa que la cantidad de viajeros, pasajeros, turistas ha crecido exponencialmente, superando la velocidad con que se viene realizando el desarrollo de la infraestructura.

En cuanto al crecimiento de infraestructura del Aeropuerto El Dorado, Pedreira se mostró optimista en que se podrá solucionar y que esto permitirá una mejor operatividad en el mismo.

“Creo que sí, que el tema del aeropuerto tiene arreglo en temas de crecimiento, que el aeropuerto con inversión en varios puntos puede hasta aguantar este crecimiento. Ahora déjenme decir una cosa, soy muy crítico con otros temas, le digo que el de la migración mejoró del año pasado para este y que recientemente yo vuelo un montón, o sea me ha tocado pasar dos horas en una fila Miami, si usted se va a New York, tengo un familiar que hace poco se quedó dos horas y media en una fila; así que el tema de migración no es un tema de región, es un tema mundial”, dijo.

Finalmente, avianca reiteró que se mantiene atenta a los cambios que se puedan registrar en la operación aérea del país y que, aunque no garantiza que cuando se presentan problemas por lluvias o por infraestructura pueda reacomodar a todos sus pasajeros impactados en lapsos de tiempo muy cortos, trabaja para que la afectación en los planes de vuelo sea mínima; así las cosas aseguró que en fechas donde se han generado impactos negativos amplios, en la misma jornada ha logrado reacomodar el 70% de los pasajeros, dejando solo un 30% para reacomodar al día siguiente.

Escuche en La W la entrevista con el CEO de avianca, Frederico Pedreira