Precluyen investigación de Diego Molano y Eduardo Zapateiro por intervención en política

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió precluir la investigación que se adelantaba contra el exministro de Defensa Diego Molano y el general (r) Eduardo Zapateiro por el presunto delito de intervención en política. En la decisión judicial, se declaró la atipicidad de los hechos, es decir, que la conducta no se adecúa al delito, también se determinó la falta de un querellante legítimo.

La investigación empezó por varias denuncias en las que se señalaba que ambos habrían utilizado su posición para favorecer al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022.

Según los denunciantes, habría transgredido los artículos 127 y 219 de la Constitución. Particularmente, se cuestionaron trinos de Zapateiro publicados en abril de ese año, en los que supuestamente tomó una postura deliberante frente al candidato Gustavo Petro.

Sin embargo, la Corte acogió la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, la cual argumentó que los hechos no configuraban delitos y que no existían méritos para continuar con la acción penal. Además, se estableció que no había un querellante legítimo que sustentara la continuidad del proceso.