Preocupación de los habitantes del barrio Olas Altas por proyecto del Acueducto

Bucaramanga

Los habitantes del barrio Olas Altas, ubicado en el norte de Bucaramanga, están preocupados debido al Proyecto de Regulación Embalse Bucaramanga , que va a permitir la expansión para dar servicio de agua en los próximos 50 años a la ciudad, en el que se beneficiarán 360.000 habitantes.

Respuesta del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga al derecho de petición que hizo la comunidad respondiendo que se hicieron estudios en la zona y el terreno es estable. Ampliar

La gente del sector dice que no están en contra del proyecto, solo que no quieren que pase por el barrio debido a que, según ellos, el terreno es inestable y al colocar la tubería en el talud, las casas se verán afectadas más adelante; incluso se puede ir por el barranco. Esto dice Liliana Rodríguez, habitante del sector:

“Tenemos un talud y el acueducto metropolitano quiere pasar una tubería de 44 pulgadas sin importar que estemos en una meseta. No tenemos estabilidad por ninguna parte; tenemos en el barrio solamente una entrada y una salida. Quieren venir a perjudicarnos y a desestabilizarnos. Las casas van a quedar en el aire, les van a dañar las cepas de la parte de debajo de las casas; imagínese después de que abran esa magnitud de tubo, es un río prácticamente lo que nos van a pasar”.

Además, comentan que han pasado derechos de petición y tutelas, pero siguen sin comprender el permiso que les dio la secretaria de Planeación al acueducto, ya que los estudios que hicieron fueron alrededor del barrio donde en un comienzo iba a pasar el proyecto, no dentro de este. Están angustiados por sus viviendas y que esto sería una emergencia anunciada.

Ubicación por donde un inicio iba a pasar el proyecto. Ampliar

“Nosotros fuimos con mi mamá a planeación a sacar un permiso para echar segundo piso y nos dijeron que no es estable, que esto es una zona de alto riesgo, imagínese usted, y a ellos sí piensan darles permiso para que vayan hacia abajo y nosotros que íbamos hacia arriba no nos dejan, entonces ahí ¿qué pasó?”, agrega Liliana.

Imagen que mostró planeación a la señora Liliana: el barrio está en la zona 1, sin embargo, donde están los dedos, es zona de alto riesgo; por ende, les negaron el permiso. Ampliar

Los habitantes no entienden cómo de un momento a otro cambiaron el trazado sin alguna justificación de peso, y ahora quieren, según ellos, perjudicar este barrio; el talud es muy alto y hasta en algunos momentos ha intentado derrumbarse. Además, que anteriormente iban a atravesar un barrio cercano, pero la gente dijo que no y nunca más volvieron.

Comenta Liliana, “Nosotros sabemos que aquí no han venido nunca; vinieron unos que son los que hacen la doble calzada, que fueron los de Invías. Ellos sí vinieron, midieron y les iban a comprar a las personas de las esquinas, pero cuando vinieron a hacer el estudio, ellos se dieron cuenta de que no se podía tocar, entonces dijeron que no se podría por este lado porque si se tocaba ese talud, eso se iba, entonces dijeron que tocaba hacerlo para el lado del frente, que es el lado del Kennedy, que es algo más estable”.

Hoy a las 4:00 p.m. en el barrio olas altas del norte de Bucaramanga se realizará la primera socialización con los habitantes del sector con el fin de mostrar todos los estudios y responder las inquietudes que estará acompañada también por la CDMB, Defensoría del pueblo, Personería, Oficina de gestión del riesgo, secretaria de infraestructura y planeación para que se pueda tener un consenso y un permiso de la comunidad en este proyecto de interés nacional.