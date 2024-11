“Es la recuperación de la tierra estratégica del país”: ANT sobre finca de Ñeñe Hernández

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana habló sobre la entrega de el polémico predio La América que tiene un valor de más 20.000 millones y está ubicado en Chimichagua, Cesar.

“Estoy muy contento con la entrega del día de ayer. Son alrededor de 9.500 hectáreas que se entregan todo el departamento del César”, dijo.

Sin embargo, reveló que sobre las comunicaciones de la Alcaldía, “ayer en el evento público quedó claro que definitivamente se obstaculizó, de distintas maneras, la retoma del control del predio de las Américas”.

De este modo, explicó que el predio de las Américas está inscrito con una medida restrictiva del fondo de reparación de víctimas por estar debidamente articulado a las declaraciones de los paramilitares. “Incluso dicen que se cometían distintos crímenes”.

No obstante, “ese predio seguía en manos de la misma empresa a la que se supuestamente se le había confiscado el bien y nos tocó efectuar una diligencia policial en el marco de las competencias que tiene la Agencia Nacional de Tierras y pues eso no me gusta del alcalde”.

Sobre lo dicho por el alcalde, donde afirma que era un predio de inversiones López y antes de ello del Ñeñe Hernández, el director de la ANT, dijo que: “me imagino que lo que hace referencia es que él asume que el legítimo propietario de la persona a la que venía administrando la finca, cosa que es falsa”.

Por otro lado, dijo no entender cuál es la resistencia del alcalde en recuperar esa finca. “Esto lejos de ser una compra de humo, lo que es es la recuperación de la tierra estratégica del país, que durante años nos acostumbramos a ver las manos de la mafia”.