Tren interoceánico del Atlántico al Pacífico: ¿En qué país queda y cuánto vale?

El Tren Interoceánico, también conocido como la Línea Z, es un proyecto de infraestructura que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de una ruta que atraviesa el Istmo de Tehuantepec en México. Este proyecto es considerado uno de los más importantes del gobierno mexicano en los últimos años, y tiene como objetivo mejorar la conectividad entre la costa atlántica y la costa pacífica del país.

El Tren Interoceánico tiene una extensión de 227 kilómetros y recorre ocho estaciones, desde Coatzacoalcos en el estado de Veracruz hasta Salina Cruz en el estado de Oaxaca. El viaje dura aproximadamente siete horas, y se ofrece un solo viaje por día, saliendo a las 7:00 de la mañana. El horario y la frecuencia del servicio se irán modificando en función de la demanda.

El impacto del Tren Interoceánico en la economía y el comercio de México es significativo. Según estimaciones del gobierno mexicano, el proyecto generará más de 10,000 empleos directos y indirectos, y aumentará la actividad económica en la región en un 20%. Además, el Tren Interoceánico permitirá reducir los tiempos de transporte y aumentar la eficiencia en el movimiento de mercancías, lo que beneficiará a las empresas y a los consumidores.

El Tren Interoceánico también tiene un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono y la contaminación ambiental. Al ofrecer una opción de transporte más eficiente y menos contaminante que los camiones y los aviones, el Tren Interoceánico puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad del aire en la región. Además, el proyecto también incluye la implementación de medidas de sostenibilidad y protección ambiental, como la reforestación y la conservación de la biodiversidad en la zona.

¿Cuánto cuesta subirse en este tren?

En cuanto a los costos, el Tren Interoceánico ofrece tres categorías de asientos: turista, ejecutivo y gerencial. Las tarifas para el trayecto más largo, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa, son de aproximadamente US$ 27 para la categoría turista, US$ 36 para la categoría ejecutiva y US$ 92 para la categoría gerencial. Además, se ofrecen descuentos especiales del 25% para maestros y alumnos en temporada vacacional, y del 50% para personas con discapacidad y adultos mayores.

Estos precios pueden variar para los colombianos dependiendo del tipo de cambio al que accedan.