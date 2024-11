“No hay denuncia”: Secretario de Seguridad sobre atraco a mano arma en el Norte de Bogotá

Bogotá

En las últimas horas, se difundió un video a trasvés de redes sociales, en el que se ve un violento atraco a mano armada sobre la Carrera Séptima con Calle 90, en Bogotá.

En las imágenes se observa cómo dos hombres, vestidos con chaquetas y cascos negros, interceptaron un vehículo de alta gama mientras esperaba el cambio de semáforo, utilizando un arma de fuego para intimidar a los ocupantes.

Sobre esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo, habló en W Fin de Semana y aseguró que estos delincuentes no solo intimidaron a las víctimas sino también a los ciudadanos que estaban al rededor.

Sin embargo, subrayó que hasta el momento no hay ninguna denuncia del caso, por ende no se conoce a la víctima, no se sabe qué fue lo que pasó más allá de lo que se ve en el video.

“No hemos podido comunicarnos con la víctima, el hecho no lo conocemos por la víctima, sino por un video, y no la hemos podido contactar”, dijo.

Sobre los victimarios, afirmó que las placas que se ven en el video pueden ser falsas, por lo que insiste que la víctima debe realizar la denuncia formal.

“Hemos encontrado momentos en los que, con cinta aislante, cambian el número de la placa, por eso insistimos tanto en la denuncia porque eso es lo que nos da el punto de las investigaciones”, afirmó.

Y agregó: “Necesitamos la colaboración, la denuncia es ante las autoridades”.

Aunque enfatizó que se está trabajando para disminuir esta inseguridad, hay casos que aún no comprende, “es increíble que las normas que hacía marcar los cascos, que nos ayudaban a identificar a los delincuentes, hayan sido desmontadas en el país”.

No obstante, reveló que los hurtos en Transmilenio han disminuido en un 30%, robos a personas ha bajado un 20% y a los conductores un 7%.

Finalmente, reiteró que “la seguridad se construye entre una colaboración robusta entre la ciudadanía y las autoridades”.