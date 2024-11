Al Oído: Petro se debe a la movilización social que hoy estigmatiza, desconoce y condena

La marcha del 23 de noviembre dejó, curiosamente, más división que unión, más preguntas que respuestas y más evidencia de un país que ya no se mueve a las calles.

Iniciemos por decir que esto ni fue el fracaso que expresó el presidente Petro ni fue la marcha apoteósica que dicen algunos que invitaron. Ciudadanía, políticos, líderes de opinión y movimientos se abstuvieron esta vez de salir, diferente a la marcha del 21 de abril.

Si hay un punto de partida para entender lo sucedido, sin duda, sería decir que no hemos entendido que la movilización sobrepasa a cualquier político y al tiempo, la ciudadanía no es juiciosa y no ha entendido que este es su momento y que desde el sofá de la casa nada cambia, ni esperando que sean otros los que eleven su indignación.

Que el presidente Petro dijera, “Marcharán los que quieren que las hijas del campesino terminen en los burdeles de la gran ciudad”, demuestra el irrespeto y falta de garantías para quienes salen, la estigmatización y, especialmente, la desconexión con la realidad y el menosprecio a un movimiento social amplio y diverso que el más que nadie conoce.

Deslegitimar una marcha por parte del gobierno es torpe

De acuerdo a una de las últimas encuestas, el 79% dice que la situación en Colombia está empeorando, 74% aprueba la motivación de las protestas y en 70% desaprueban de la gestión del Gobierno, según encuesta Gallup.

Creer que el descontento solo representa a una minoría es vivir en una realidad paralela.

Un mensaje para los críticos de la manifestación: protestar es un derecho fundamental. Muchos de ustedes protestaron hace poco contra otros gobiernos con eslóganes muy etéreos como “no más impuestos” y “no más desgobierno”. En su momento fueron respetados, hagan lo mismo.

Si queda algo de eso que decía el presidente Petro de que buscaba realmente unir a la Nación, un buen primer paso sería escuchar a los manifestantes y establecer canales de diálogo. Negar la crisis e invisibilizar los muy válidos argumentos de la marcha o de los detractores, asociándolos a priori con un solo lado, solo logrará dividir más.

Pueden mirar para otro lado o pretender minimizar la indignación y calificarlas de elitistas o cualquier locura con la que salen, pero lo cierto es que la molestia con el Gobierno es amplia, diversa y expresan un genuino sentimiento de descontento.

Otros gobiernos también se taparon los oídos y cometieron errores, los que lo vieron hoy repiten lo mismo.

El Gobierno puede girar a otro lado o describir la foto equivocada, pero la realidad es que hay mucha, mucha gente preocupada frente a las políticas del Gobierno Petro. Desconocer esa realidad no les sirve de nada. Ahora bien, también la oposición debe preocuparse y saber leer que está pasando, no hay un liderazgo que una ni que convenza.

El país reclama liderazgos y está muy asteado de la clase política: otros se cansaron de las calles y creen que no hay nadie que logre cambios, entonces no salen a ninguna marcha.

Los jóvenes, en su mayoría, se quieren ir del país y el mensaje de la derecha en mi opinión -exige modernización-. Twitter es un mundo tan pequeño que esos que se creen figuritas de acá no saben lo diminuto que es su ecosistema.

Así las cosas:

Las calles ya no las llena ni la izquierda ni la derecha, hoy el panorama nos muestra:

La izquierda: dividida

La derecha: dividida

El Centro: los pocos liderazgos que tiene siempre dejan sola a la ciudadanía. Ganan con sello y ganan con cara. Pero con la ciudadanía no estuvieron el sábado.

No puedo creer el nivel tan infantil en la conversación sobre las marchas. ¿Que si llenaron la plaza de Bolívar o no?

¿De verdad este es el nivel de la discusión? ¿Por qué mejor no reflexionar sobre las demandas de uno y otro sector, como una democracia seria?

Yo solo les digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el que pueda leer de manera objetiva lo que está pasando podrá recalcular ruta sino todos al mismo abismo.