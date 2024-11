Represento un país, afuera diferencias: presidente de Uruguay sobre Venezuela y Argentina

Yamandú Orsi, quien se convirtió en el tercer presidente de izquierda en la historia de Uruguay el pasado domingo 24 de noviembre, conversó en exclusiva para La W sobre los retos que asumirá a partir del 1 de marzo de 2025, cuando suceda en el cargo a Luis Lacalle Pou.

“A nadie se le ocurrió pensar que hubiera fraude, estuvo apretada la elección y la expectativa es grande hasta el último minuto. Todo hace parte de la lógica que tenemos en Uruguay, para nosotros los procesos electorales son muy sagrados porque sabemos de su rigurosidad”, aseguró Orsi, el presidente electo.

Es importante destacar que Orsi fue respaldado por José ‘Pepe’ Mujica, destacado líder de izquierda de este país, quien también fue su mentor político.

“La influencia la tengo en mi fuero íntimo, Pepe habla sobre los filosófico y yo me siento identificado con eso. Él siempre nos ha inculcado la negociación, el escuchar mucho, tener mucha paciencia, esa voluntad permanente de siempre tender puentes, eso es lo que más influye en mí”, comentó.

¿Cómo será la relación del presidente Orsi con Venezuela y Argentina?

Unas de las relaciones internacionales que más llaman la atención sobre cómo las ejecutará el presidente electo de Uruguay son la de Venezuela, que se rompieron al llegar la derecha al poder, y la de Argentina con Javier Milei, del cual Orsi fue contradictor.

“Yo voy a ser presidente de todos los uruguayos, ya no representaré a un partido sino a todo un Estado, tengo que ser cuidadoso y respetuoso de las instituciones. Hoy tenemos dificultades notorias en temas diplomáticos y esperamos poder resolverlas (…) No me meto en la vida interna de los países porque creo en la autodeterminación, esperaremos a ver cómo evolucionan las relaciones. Hablamos de un mismo continente, no nos puede pasar que tengamos relaciones tan rotas”, expresó.

Asimismo, al referirse a Javier Milei, comentó que es necesario para Uruguay mantener buena relación, pues es su país vecino y de él dependen mucho sus relaciones comerciales.

“La relación tiene que ser la mejor. Marcada por un concepto de diplomacia inteligente, de vínculos estrechos. Ya he hablado con personas que integran el Gobierno de Milei, quedan afuera las diferencias ideológicas. Mi intención es el mejor de los vínculos”, aseguró.

Finalmente, felicitó la gestión del presidente Petro en temas de paz, augurando buenas relaciones a futuro y destacando que en Uruguay se gestará de nuevo la izquierda pragmática.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Represento un país, quedan fuera las diferencias: presidente de Uruguay sobre Venezuela y Argentina 19:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1732548253_189_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo