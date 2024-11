Exparamilitar ‘Comandante Barbie’ vuelve a la carga para quitarle su finca a las víctimas

La W conoció en exclusiva un auto emitido por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla en el que quedó en evidencia que Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, el exparamilitar conocido en el pasado con el alias de ‘Comandante Barbie’ y quien estuvo detenido en Estados Unidos, vuelve a la carga para recuperar su extensa Finca La América, la cual hace pocos días le fue entregada a las víctimas con presencia del presidente Gustavo Petro y el director de la ANT Felipe Harman.

La América, cabe resaltar, es un lujoso predio localizado en el municipio de Chimichagua en el Cesar, avaluado en más de 26.000 millones de pesos, con cultivos de palma y hallazgos de hidrocarburos, y con un largo trasegar en manos de comprobados criminales.

En un primer orden el ‘Ñeñe’ Hernández, luego pasó a manos de Jaime Blanco Maya (aliado de las AUC y condenado por asesinato de sindicalistas de Drummond), quien posteriormente se la vendió a Hugues Manuel Fuentes, el ‘Comandante Barbie’ de las AUC y ahí fue incautada tras la confesión de exparamilitares.

Dicho predio fue usado como sitio de reuniones entre comandantes del Bloque Norte de los paramilitares como Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′ y otros miembros de ese extinto grupo armado, tema que fue denunciado por algunos postulados ante la ley de Justicia y Paz como Wilson Poveda, alias ‘Rafa’.

Volviendo al caso en concreto, esta nueva demanda es el segundo intento de Hugues Manuel Fuentes ‘Comandante Barbie’ para no perder la finca y atravesarse a su entrega a las víctimas y campesinos del Cesar. Actualmente el predio está protegido por medidas cautelares dictadas por Justicia y Paz, tribunal que de hecho pidió agilizar el traslado del bien de la SAE al Fondo para las Víctimas (FRV).

El primer intento de Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA (la empresa del “Comandante Barbie”) para recuperar la finca fue rechazado el 19 de febrero de este año también por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla; incluso, en esa ocasión se ordenó investigar al depositario de la SAE Antonio Bustos Sánchez el cual fue sacado del cargo tras las denuncias por defender el patrimonio del ‘Comandante Barbie’ y no al estado y las víctimas.

En esta nueva demanda, admitida el 29 de octubre pasado, Hugues Manuel Fuentes, su esposa e hijos piden directamente que les devuelvan la finca, su abogada es Ana Fenney Ospina Peña quien era directora de Justicia Transicional de la Fiscalía y ahora representa sus intereses. En el documento, argumentaron que supuestamente el predio fue legalmente adquirido y el ‘Comandante Barbie’ nunca fue testaferro de ‘Jorge 40′.

Además, a pesar de que Fuentes, principal accionista de Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA ya fue condenado en la justicia ordinaria por concierto para delinquir debido a sus vínculos y promoción de grupos paramilitares, con sentencia en firme, en la acción judicial aseguran contra toda la evidencia ya fallada que esto no es cierto.

“Pese a que HUGUES MANUEL RODRÍGUEZ FUENTES fue condenado por el delito de concierto para delinquir por promover grupos armados al margen de la ley, no fue miembro de la organización; no la financió, no colaboró ni se benefició de ella. Por el contrario, denunció los hechos cometidos por grupos ilegales en sus predios”, aseguraron ante la Sala.

De acuerdo con Hugues Manuel Fuentes y su núcleo familiar, su tenencia sobre la Finca La América es completamente legal y expone que son terceros de “buena fe” exentos de culpa, lo cuña reñiría con lo determinado por la Fiscalía y Justicia y Paz en el pasado a partir de las labores investigativas y las confesiones de exmiembros de las AUC.

Por parte de la Fiscalía, el delegado del proceso se opuso a que la demanda prospere y por el contrario solicitó que las medidas cautelares sobre la Finca La América se mantengan en beneficio de las víctimas a las que ya se les adjudicó el predio.

Dentro de las personas que el ‘Comandante Barbie’ pidió que sean escuchadas durante el 2025 en esta nueva demanda que iba avanzando en silencio, se encuentran el antiguo dueño de la finca, Jaime Blanco Maya (condenado por paramilitarismo), el exjefe paramilitar expulsado de Justicia y Paz Rodrigo Tovar “Jorge 40″, así como Trino Luna y Oscar José Ospino ‘Tolemaida’, entre otros.

Registro de la audiencia, en la esquina inferior izquierda Hugues Manuel Fuentes 'Comandante Barbie' | Foto: Sala de Justicia y Paz Ampliar

La próxima audiencia dentro del proceso será el 25 de marzo del 2025

W Radio consultó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para conocer su opinión sobre esta nueva “movida” del “Comandante Barbie” buscando que se levanten las medidas cautelares y se recupere la operabilidad de la finca, sobre todo, porque como se recordaba previamente, el pasado viernes el director Felipe Harman junto con el presidente Gustavo Petro hicieron la entrega formal del predio a sus nuevos habitantes.

El director Harman indicó que la transacción ya fue finiquitada y el predio comprado al Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV) por lo cual, asegura, la entrega realizada a los campesinos es irreversible y no estaría en riesgo por cuenta de la demanda: “La Agencia Nacional de Tierras ya adquirió el bien, incluso ya lo pagó, ya será la autoridad judicial la que determine si se desembolsa ese dinero al Fondo de Víctimas o en su defecto se le devuelve al posible propietario que alega esa medida”, dijo.

La W también indagó a la SAE para conocer su postura ante esa demanda impulsada por los socios de Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA, en cabeza de Hugues Manuel Fuentes, debido a que esta empresa está intervenida en el marco de un proceso de extinción de dominio, pero hasta la publicación de este informe no habían emitido respuesta alguna.