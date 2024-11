Así promueve Compensar la inclusión financiera de los colombianos

Colombia

La inclusión financiera se convierte en una herramienta que facilita la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, reduce las brechas sociales para que, a través del crédito y servicios financieros, las personas puedan acceder a los recursos que les permitan cumplir sus sueños.

Sin embargo, según la Superfinanciera, solo el 35 % de los adultos colombianos tiene acceso a un crédito formal; esto, debido a que son más los ciudadanos con reportes negativos en centrales de riesgo, sin perfil crediticio, con mínima capacidad de endeudamiento, entre otros factores que podrían incidir para que las personas acudan a los préstamos informales, o también llamados “gota a gota”.

De acuerdo con Datacrédito Experian, 1 de cada 4 personas ha recurrido a este tipo de préstamos, que, en su mayoría, son tomados por población vulnerable y con menos ingresos, quienes se ven expuestos a diferentes situaciones de intimidación que, no solo afectan su bienestar financiero, sino también su salud física y mental.

“Por eso nuestro portafolio integral de financiamiento está diseñado para que más personas, especialmente las que han estado excluidas del sistema financiero tradicional, puedan contar con alternativas que contribuyan a desarrollar sus proyectos en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Carlos Andrés Rodríguez, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar.

Precisamente, en lo corrido del 2024, Compensar ha colocado cerca de 140.000 créditos por $386.000 millones, el 80 % a sus afiliados en categorías A y B, es decir, que devengan hasta cuatro salarios mínimos mensuales.

Jhon Fredy Morales, afiliado a la caja, confirma los beneficios de acceder a las líneas de crédito que tiene Compensar, “por mi perfil, en otras entidades financieras me cerraron las puertas y acá me las abrieron completamente. Me aprobaron un crédito de libre inversión, con una tasa de interés y una cuota mensual ajustable a mis ingresos, algo que me facilitó, no solo saldar mis deudas, sino además tener flujo en mi dinero”, agregó.

Crédito al alcance de todos

Este año, Compensar lanzó un portafolio con diferentes alternativas financieras denominado “Crédito Social”, con el objetivo de convertirse en un alivio para el bolsillo de la población más vulnerable del país.

“Nano Ya” es un microcrédito que hace parte de dicho portafolio, dirigido especialmente para que afiliados, categorías A y B, puedan tener a la mano los recursos para solventar gastos no planeados como tratamientos de salud, arreglos del hogar, costos educativos, entre otros. La solicitud se hace 100 % en línea, ingresando al portal transaccional de la web de Compensar o en su aplicación de Billetera Móvil.

Por otro lado, la línea “Crédito con propósito”, que ofrece montos hasta de un millón de pesos con plazo de pago a 12 meses y “Recuperación de vida financiera”, para compra de cartera, son las otras opciones que consolidan a “Crédito Social” de Compensar como un portafolio que promueve la inclusión financiera, poniendo el crédito al alcance de todos.

Si desea conocer más información visite: https://corporativo.compensar.com/credito