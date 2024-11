JEP cita a exdirectivo de Drummond por el caso de asesinato de sindicalistas

W Radio conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir declaración juramentada a al exdirectivo de la multinacional Drummond en el área de seguridad, Wilber Aguirre Díaz, en el marco de la investigación sobre los asesinatos de varios sindicalistas de Sintramienergética, el sindicato de la minera, y la presunta financiación de Drummond a los paramilitares.

Aguirre Díaz tendrá que acudir en su calidad de exdirector del Departamento de Servicios Especiales del Puerto de la compañía para la época de esos crímenes.

Particularmente fue llamado producto de las acusaciones que vertió en su contra uno de los testigos más importantes de la justicia y exmiembro del DAS, Rafael García, quien señaló que Aguirre tenía información sobre el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Orcasita, cometido materialmente por las AUC.

“Fue cuando él (James Atkins) me dijo, no se preocupe que esto es mandado directamente de GARY DRUMMOND, ALFREDO ARAÚJO, AUGUSTO JIMÉNEZ, el General RAFAEL PEÑA, el Coronel LUIS CARLOS RODRIGUEZ, WILMER AGUIRRE, JORGE GARZÓN, como persona de confianza de la empresa, me comentó el señor James que ellos estaban de acuerdo del trabajo que se le iba a hacer a los sindicalistas” se lee en el documento de la JEP.

Además, el pasado 18 de julio el propio Aguirre Díaz envió un documento a la jurisdicción en el que pidió ser escuchado en declaración juramentada indicando que posee información que podría fortalecer la investigación.

“Estuve vinculado con el departamento de seguridad de la empresa DRUMMOND LTD. Tengo información que considero que resulta de vital importancia para la labor de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las conductas cometidas en el marco del conflicto armado que corresponde a la JEP”, señaló la jurisdicción.

Además, fuentes cercanas al caso aseguraron a W Radio que Aguirre Díaz habría fungido como escolta del expresidente de la compañía Augusto Jiménez, uno de los llamados a juicio ante la justicia ordinaria por presunta financiación a grupos paramilitares. Asimismo, como empleado de la empresa Viginorte.

“Dicha empresa operó principalmente en la región del corredor minero del departamento del Cesar, abarcando municipios como Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y parte del municipio de El Paso, zonas estratégicas para el desarrollo de diversas actividades” indica la decisión.

La audiencia contará con la participación de representantes de las víctimas.