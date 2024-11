De cuánto es el salario mínimo en Luxemburgo: monto de 12 meses en pesos colombianos

Luxemburgo se encuentra ubicado entre Francia, Bélgica y Alemania considerado como uno de los países más felices del mundo, ocupando el puesto número 8 de 149 por el Informe Mundial de la Felicidad.

La Comisión Europea señaló que el país cuenta con 80 lenguas activas, pero las principales son el inglés, el francés como idioma administrativo, alemán y luxemburgés. Además, cuenta con a reputación de tener la tasa de desempleo baja, ser un país feliz y con un buen salario mínimo para los ciudadanos, es por ello que muchos colombianos y latinoamericanos optan por viajar allí para establecer su vida.

¿Cómo puede trabajar un colombiano en Luxemburgo?

Los colombianos que estén interesados en viajar a Luxemburgo deberán tener activo el pasaporte nacional que les permita viajar al país con una estadía de turista que no supere 90 días en el territorio y no requerirán de una visa europea, teniendo en cuenta que no es obligatoria, al igual que 59 países más exentos de visado. Así lo informó el Sistema Europea de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Sin embargo, si las personas tienen un interés de viajar por temas laborales si deberán cumplir con un permiso laboral para ejercer durante un tiempo determinado en el país; la Delegación de la Unión Europea establece tres tipos de visados para trabajadores, los cuales son:

Visado D: Este es conocido como un visado de larga duración por empleo y es uno de los permisos más comunes adquiridos por extranjeros, el cual permite laborar por un tiempo máximo de 90 días, es decir, tres (3) meses.

La Comisión Europea detalló que el procesamiento para la emisión de alguno de estos trámites tiene una duración aproximada de 90 días y valor de al menos 80 euros, es decir, 374.989 pesos.

Las personas que estén interesadas en realizar el proceso de alguno de los tres tramites e iniciar un trabajo en Luxemburgo podrá hacerlo en la pagina oficial de los Servicios de Empleo de la UE (EURES) o haciendo clic AQUÍ. Allí encontrará vacantes laborales, jornadas de empleo, condiciones de vida de cada país de la Unión Europea y candidatos calificados en caso de tener una empresa.

¿Cuánto es el salario mínimo en Luxemburgo?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalló por medio de un informe de Mercado de Trabajo que el valor del salario mínimo mensual interprofesional para trabajadores no cualificados es de 2.570,93 euros y para trabajadores cualificados corresponde a 3.085,11 euros.

Además, el Ministerio de Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación registró en el país en el año 2023 una renta per cápita de 347.5% y en junio del 2024 una tasa de desempleo del 5,7%.

¿Cuánto se puede ahorrar en 12 meses en Luxemburgo?

La encuesta de la empresa Mercer detalla que el promedio de vida por mes en 2024 para una persona es de 3.210 euros, teniendo en cuenta que el valor del arriendo de una habitación está entre 1.300 a 1.610 euros y el costo de un apartamento nuevo es hasta 500.000 euros.

Los servicios públicos tienen un valor de 40 a 80 euros al mes, la alimentación es un 25 % más cara que en el resto de países de la UE con un valor de 230 a 450 euros al mes.

Esto indica que el salario mensual promedio es correspondiente al gasto que se tiene al mes por lo que tendría un ahorro escaso de 200 a 300 euros, dependiendo del trabajo, si la vivienda es solo para un persona o una familia de 3 a 4 integrantes.