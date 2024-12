Murió Sandra Reyes: Así reaccionan personalidades en Colombia

La reconocida actriz Sandra Reyes murió este domingo 1 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer de seno, dejando en luto a toda la televisión colombiana.

Sandra, recordada por su papel de Paula en ‘Pedro el Escamoso’, Adriana en ‘La mujer del presidente’ o Aracely Urán, la madre de Rigoberto Urán en la serie de ‘Rigo’, gano notoriedad no solo por su amplia carrera artística, sino por el gran corazón que tenía adentro y fuera del set de grabación.

Reacciones de personalidades en Colombia

Miguel Varoni, quien le da vida a Pedro en ‘Pedro el escamoso’, fue uno de los primeros en dejar un conmovedor mensaje de despedida para su amiga y colega, Sandra.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una foto junto a la actriz de 49 años, y escribió: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”.

Wilson Guerrero, actor, también dejó un mensaje de despedida: “Que gran pérdida, un mujer con un talento increíble, disfruté mucho verla en pantalla y conversas siempre con ella. Descansa en paz”.

Por su parte, Robinsnon Díaz, actor y amigo con compartió set en ‘Rigo’ y el ‘El cartel de los sapos’, dejó su adiós a través de su cuenta de X:

Adiós a mi querida Sandra Reyes. Gracias por todo. — Robinson Diaz (@RobinsonDiazU) December 1, 2024

La también actriz Andrea Guzmán, una de sus mejores amigas, lamentó la muerte de Sandra y junto a una foto de ellas juntas, escribió: “Amiga mía. Descansa. Siempre te recordaré”.

La artista Marcela Mar, publicó una foto con un conmovedor mensaje: “La vida y sus misterios… esta fue la última vez que vi y compartí con SANDRA REYES, una ficción que todos vimos y que se revela como un miedoso presagio…La muerte, que siempre está acechando es dura y difícil de aceptar y comprender , hoy te despedimos pensándote como el ser luminoso y risueño que fuiste, magnífica y dulce compañera volviste a la luz”.

Natalia Afanador, cantante colombiana, quien compartió set con Sandra en la serie de ‘Ventino’, también se dejó ver afectada por la muerte de la actriz.

“Siempre estaré agradecida de haberte tenido a mi lado para acompañarme y enseñarme en esa experiencia tan loca! Que rico poder recordarte como ese ser tan especial. Te extrañaremos”, escribió.