¿Quién era Sandra Reyes, actriz recordada por su protagónico en ‘Pedro el Escamoso’?

Según pudo confirmar W Radio, la actriz colombiana Sandra Reyes falleció este domingo 1 de diciembre a sus 49 años.

De acuerdo con lo dicho a W Radio, la bogotana falleció luego de larga lucha contra un cáncer de seno, una enfermedad que habría mantenido de manera reservada, por lo que no muchas personas conocían de su padecimiento.

¿Quién era Sandra Reyes?

Sandra Reyes nació el 15 de mayo de 1975 (49 años) en Bogotá. En 1994, inició su carrera como actriz dándole vida a María José en la serie ‘Clase Aparte’.

Tres años después interpretó a Adriana en ‘La mujer del presidente’. Sin embargo, su mayor logro, hasta ese entonces, fue el protagónico de ‘Pedro el escamoso’ como Paula Dávila en 2001.

Le puede interesar: Murió Sandra Reyes, reconocida actriz colombiana

Asimismo, fue vista nuevamente en el año 2008 como Amparo en ‘El cartel de los sapos’, uno de sus papeles más recordados.

Su más reciente aparición en la pantalla chica, fue como Aracely Urán, la madre de Rigoberto Urán en la serie de ‘Rigo’.

Sandra Reyes, que ha dejado en luto a toda la televisión colombiana, estuvo nominada a varios Premios India Catalina. En 1998 estuvo cerca de llevarse la estatuilla por ‘Mejor actriz protagónico’, con sus papel en La mujer del presidente.

En 2002, fue nominada a mejor protagónico por su aparición como Paula en Pedro el escamoso. En 2009 estuvo en la lista de nominaciones por la categoría ‘Mejor actriz protagónico de serie o miniserie’ con su papel en ‘El Cartel’.

En 2012 compitió por la categoría de Mejor actriz de reparto de serie con ‘3 Milagros’, donde interpretó a Aleyda Ruiz de Rendón.

Por su parte, en 1998, se llevó el Premio TvyNovelas por el mejor papel portagónico con Adriana en ‘La mujer del presidente’.

Sandra era una de las actrices más queridas por los colombianos y por sus mismos colegas, quienes hoy se han mostrado devastados por la noticia de su fallecimiento.

Miguel Varoni, actor de Pedro El Escamoso, la despidió con este mensaje: “Hasta siempre mi doctora Paula... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón”.