MinDefensa ofreció excusas públicas por falsos positivos en Caquetá, Huila y Putumayo

Durante el séptimo acto de excusas públicas realizado en la capital de Caquetá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, resaltó que durante el presente Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional le han pedido perdón a más de 130 familias que, desde hace décadas, le exigían al Estado justicia y acciones para devolverle la dignidad a sus seres queridos muertos por ejecuciones extrajudiciales.

“Hoy nos convoca no solo un cúmulo de órdenes judiciales por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo entre los años 2004 y 2008; sino un deber ciudadano, ético y moral. La necesidad de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados por aquellos que estaban llamados a protegerlos”, afirmó Velásquez durante su saludo a las familias de las víctimas.

Florencia fue la ciudad escogida para el evento público de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas por 18 casos de ejecuciones extrajudiciales de hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo entre el 2004 y el 2007.

“Como ministro de Defensa me sumo a las voces de rechazo de aquellos que deciden cuestionar cuántos, y no el cómo y el porqué. Hay algunos que todavía se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos. Un solo hecho nos avergüenza”, destacó Velásquez.

El ministro destacó en esta oportunidad el compromiso, sacrificio y dedicación de cada una de las madres que sin descanso han buscado y luchado por encontrar la verdad y la justicia para sus hijos.

“Este es el séptimo acto grupal de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimientos de excusas públicas que hacemos desde el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con la convicción de honrar la memoria de quienes fueron señalados como guerrilleros o miembros de grupos de delincuencia común, sin ser esto cierto”, puntualizó Velásquez.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardozo Santamaría, presentó sus más sentidas condolencias por los hechos que en el pasado fueron cometidos por los integrantes del Ejército y que con ellos desviaron su vocación de servicio a la patria, incurriendo en actos reprochables que causaron tanto dolor a miles de familias colombianas.

“El Ejército Nacional de Colombia tiene el deber férreo de garantizar a sus conciudadanos la vida, honra y bienes. Asumir este compromiso significa proceder con transparencia, hidalguía y valor, protegiendo, pero también respetando, los derechos humanos de todos los residentes en nuestro país. Esto se refleja en cada soldado cuando se comporta fiel a los principios y valores institucionales, siendo ejemplo de humildad, responsabilidad y lealtad”, destacó Cardozo.