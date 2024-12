Rodrigo Londoño vuelve a criticar a la JEP: “así nos lleva a otros 50 años de conflicto”

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, volvió a la carga contra el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, al considerar que sus aclaraciones sobre el futuro de los casos que no se alcancen a investigar en la JEP y retornen a la justicia ordinaria no son suficientes.

Ramelli había señalado que los casos de los comparecientes que aporten a la verdad y la reparación tendrán su conclusión dentro de la jurisdicción y su seguridad jurídica está garantizada.

“Me confundo mucho más, de verdad no entiendo que es lo que se quiere, que los tiempos no alcancen no es culpa de nosotros, es más renunciamos a nuestra presunción de inocencia, es la JEP la que ha ralentizado todo el proceso”, dijo Rodrigo Londoño.

De hecho, en su duro pronunciamiento el excomandante de las Farc dijo que hay que “rodear” a la JEP, al tiempo que cuestionó seriamente el trabajo del tribunal transicional y aseveró que podría conducir al país a otro medio siglo de violencia.

“Rodeemos a la JEP para que vuelva a su origen para que rescate su naturaleza, porque así nos va a conducir a otros 50 años de conflicto, otros 100 años de impunidad”, afirmó tajantemente.

Según el presidente del partido Comunes los comparecientes de las extintas Farc han cumplido al pie de la letra sus obligaciones emanadas del Acuerdo de Paz y no se les puede echar la culpa de las “equivocaciones” de la magistratura.