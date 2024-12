Caso Koldo: ¿qué tiene que ver Colombia con el mayor escándalo de corrupción en España?

En primicia para La W con Julio Sánchez Cristo, el empresario español Víctor de Aldama, ficha clave del caso Koldo que ha revelado ante la Audiencia Real que pagó comisiones en efectivo a altos cargos, se refirió a sus declaraciones tras haber sido dejado en libertad de la cárcel de Soto del Real en Madrid, España.

En cuanto a su relación con Colombia, donde ha apoyado equipos de fútbol juvenil, el empresario Víctor de Aldama aseguró que el entramado de corrupción del caso Koldo no tuvo nada que ver con el país.

“No tuvo absolutamente nada que ver con Colombia. Se han intentado hacer negocios inmobiliarios en Colombia, no se han hecho y de restauración de un grupo muy importante que prefiero no decir el nombre para no afectar su reputación”, señaló.

Así, insistió en que su relación con el país es solo a nivel deportivo: “Ayudo a mucha gente y escuelas de fútbol con gente colombiana de bajos recursos”.

En cuanto a sus relaciones con algún gobierno colombiano, De Aldama precisó: “Cuando estuvo aquí el presidente Iván Duque, estuve en un evento y lo saludé normalmente. No hubo más”.

Venezuela

De acuerdo con la polémica por la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la noche del 19 de enero de 2020, De Aldama advirtió que existen evidencias.

“Hay una carta que el señor Ábalos manda a la señora vicepresidenta un mes antes. Me parece una auténtica barbaridad que se diga que venían con 10 o 20 maletas llenas de oro cuando, técnicamente, en un Falcon se le pide alguien de Aeronáutica que diga si ese avión puede soportar ese peso y, si es inviable, ni despega”, indicó.

Sobre por qué el Gobierno español lo necesitaba a él para gestionar la reunión, De Aldama sostuvo: “Esa pregunta sería para que se la hagan a ellos, a lo mejor me necesitaban porque eran incapaces de llegar a un acuerdo o de tener una relación normal y leal con el Gobierno de Nicolás Maduro”.

En cuanto a su relación con Venezuela, el empresario respondió: “Con Venezuela me une, mucho antes de cualquier negocio de petróleo, el fútbol y el mundo hotelero”.

República Dominicana

En cuanto a sus negocios en República Dominicana, De Aldama reveló que tiene dos cuentas bancarias y actualmente ya no tiene ningún negocio en este país.

Además, aclaró que él nunca ha blanqueado dinero: “Las comisiones las entregaba yo, entonces yo no blanqueaba ningún dinero, ni tengo una red de blanqueamiento de dinero, ni nada de eso”.