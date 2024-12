Director de Prosperidad Social anuncia recorte en los subsidios para el próximo año

Durante la rendición de cuentas de Prosperidad Social que se llevó a cabo en Cartagena, el director de la entidad Gustavo Bolívar, anunció que los subsidios para los programas sociales se verán afectados por el recorte presupuestal para el próximo año.

Los programas serían renta joven, jóvenes en paz y la devolución del IVA exceptuado los sectores de mayor pobreza.

“Si va haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente, el presupuesto nuestro que era 10,7 bajó a 9 este año, va ser de 5,3 el año entrante entonces obviamente tenemos que hacer unos recortes (…) en lo que corresponde a madres cabeza de hogar mi adultos mayores, esos dos sectores no se van a tocar pero en los demás sí tenemos que hacer recortes”, señaló.

A la pregunta si será candidato a la presidencia para la próximas elecciones presidenciales, dijo que esa es una decisión que consultará con el presidente de la república Gustavo Petro.

“Yo tengo que consultar con el presidente de la república si me necesita más en el gobierno si me voy a la campaña si él me dice que lo acompañe estos dos años que faltan yo lo haría con gusto porque no podemos salir corriendo a esperar y dejar al Gobierno votado”, aseguró.

Por otra parte señaló que el gobierno no tiene tiempo para adelantar una constituyente. Esto luego de que el presidente mencionara nuevamente el uso de la constitución para sacar adelante los proyectos que no pasen vía congreso.

“Técnicamente no hay el tiempo para hacerlo, porque una constituyente nosotros no lo la haríamos de manera inconstitucional, una constituyente tiene que pasar por un proyecto que se se apruebe en el Congreso o por recoger firmas, digamos si se quiere por iniciativa popular, pero solo la recolección de las firmas podría tardarnos unos meses, presentarla al Congreso, después llamar a elecciones, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo”

Finalmente dijo entiende el espíritu de lo que dice el presidente puesto que se necesitan unas reformas de fondo en el país.