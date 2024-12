Petro confirmó bombardeos a hombres del Clan del Golfo que estaban vestidos de civil

Gustavo Petro. (Photo by ANDREA ARIZA/AFP via Getty Images) / ANDREA ARIZA

En medio de la ceremonia militar de ascenso a subtenientes del curso militar “Bicentenario Batalla de Ayacucho”, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de varios uniformados del Ejército Nacional como consecuencia de un accidente ocurrido durante una operación contra el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

El mandatario, en su intervención, también confirmó que en el marco de esta operación se llevaron a cabo bombardeos en zonas donde integrantes de esta estructura criminal estaban vestidos de civil para confundir al Ejército.

“(…) En esa operación hubo bombardeos, tengo que decirlo. En la operación hay varios muertos del Clan del Golfo, la operación aún no termina. Parece que, en su estilo delictivo, recibieron la indicación de sus jefes de cambiarse, de ponerse de civil y salir como fuera de la zona. Pensamos que había 100 concentrados. Tenían ahí un punto de no retorno que ellos mismos escogieron, y no ha llegado la mayoría de la gente. Es decir, es probable que se hayan disuelto precisamente por el enfrentamiento que no esperaban de las Fuerzas Militares”, expresó el mandatario.

Entretanto, el presidente confirmó que la estructura del Clan del Golfo, que adelanta disputas en el norte del departamento de Antioquia por el control del oro, ha cambiado y ahora cuenta con la capacidad de enfrentarse al Ejército.

“El Clan del Golfo, se creía que sus estructuras selectivas eran urbanas, básicamente bandas que extorsionan pequeños tenderos, pequeños negocios en los pueblos, y que eran incapaces de un enfrentamiento militar. Pero los que tenían en esta región se estaban preparando para ello, para hacer una fuerza”, agregó.