Petro: “Las irregularidades de la EPS Coosalud deben investigarse penalmente”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro afirmó que no tiene que retractarse de sus declaraciones en las que acusó a la EPS Coosalud de permitir un “supuesto robo” de más de $200.000 millones de pesos de la entidad. Además, aseguró que, por el contrario, todo debe investigarse.

“No tengo nada de qué retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud deben investigarse penalmente”, advirtió el mandatario.

Cabe recordar que los miembros de la junta directiva de la EPS rechazaron las afirmaciones del presidente Petro y exigieron una rectificación.

Al respecto, el mandatario agregó: “Un banco tomó $221.000 millones del erario trasladado por el Gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS que el gerente había puesto irregularmente de fianza. Precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó, con su empresa particular, los dineros del préstamo del banco”.

Además, el presidente insistió en que la ley debe ser para todos, sin importar si son o no familiares de exfuncionarios del Gobierno.

“Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no. La ley no es para los de ruana”, puntualizó.

Por último, el mandatario aseguró que el Estado asumirá la defensa de los afectados por las acciones de Coosalud.

“Pediré que el Estado sea víctima en este proceso penal e indicaré a la Agencia Jurídica del Estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público”, concluyó.