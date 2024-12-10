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10 jul 2026 Actualizado 01:08

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Dimar verifica cumplimiento de normas de plataforma en aguas profundas Noble Discoverer

Esta estructura, diseñada para operaciones en aguas profundas, fue clave en la perforación del pozo Sirius-2.

Visita a la plataforma Noble Discoverer/ DIMAR

Visita a la plataforma Noble Discoverer/ DIMAR

Visita a la plataforma Noble Discoverer/ DIMAR
Santa Marta

Santa Marta

La Dirección General Marítima (Dimar), realizó la visita técnica a la plataforma semisumergible MODU Noble Discoverer. Esta estructura, diseñada para operaciones en aguas profundas, fue clave en la perforación del pozo Sirius-2, donde Petrobras y Ecopetrol lograron el mayor hallazgo de gas en la historia de Colombia.

Ubicada a aproximadamente 31 kilómetros de Cabo de San Agustín (Magdalena) y Bocas de Palomino (límite entre La Guajira y Magdalena), la plataforma se consolida como un elemento estratégico para el desarrollo energético del país.

La inspección se desarrolló en dos fases. Durante la primera, se presentaron informes sobre permisos, documentación y protocolos técnicos para las operaciones de perforación y exploración.

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La segunda fase consistió en un recorrido por la plataforma, donde se evaluaron instalaciones como generadores de energía, alojamientos, helipuerto y sistemas de seguridad, además de inspeccionar los controles para garantizar la protección ambiental y la seguridad del personal.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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