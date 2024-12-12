Procuraduría realizó verificación de los 80 carrotanques ubicados en La Guajira

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de verificación en territorio para comprobar el estado actual de los 80 vehículos tipo carrotanque parqueados en dos municipios del departamento, que fueron trasladados el 11 de diciembre para puesta a punto a Santa Marta, adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Según la entidad, se recomendó a la UNGRD revisar que estos tanques sean funcionales tanto por su estabilidad, como por posible riesgo sobre el agua potable a transportar. Entre las alertas de la Procuraduría, están golpes en la defensa trasera que, aunque no afectan la estructura del vehículo, “sí pueden ser un foco de deterioro”.

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Adicionalmente, informaron que los vehículos presentan daños en los costados en donde están instaladas las motobombas, “lo que representa un riesgo para quien manipule este elemento durante su operación regular”.

Otro de los hallazgos encontrados por el ente de control, acumulación de arena y polvo en los chasíses, producto de su inmovilidad de meses, por lo que se sugiere una revisión y mantenimiento para garantizar la vida útil de estos vehículos de trabajo pesado.

Es de recordar que el director de la UNGRD informó desde Santa Marta que estos vehículos van a entrar a la planta de distribuidor autorizado y todavía están en garantía, por lo que se espera que al ser revisados, de manera minuciosa, se pueda determinar si cumplen o no con lo necesario para su funcionamiento.

Durante su llegada a la capital del Magdalena, el director de la entidad dijo que el alcalde de Uribia, Guajira, se había negado a recibir los carrotanques, lo cual ha demorado el proceso de entrega en esta región del país, por lo que de los ocho que corresponden a este departamento, solo seis serían entregados.