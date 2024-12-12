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10 jul 2026 Actualizado 01:09

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Santa Marta sede del Encuentro de Gestión del Conocimiento en el Espacio Marino y Costero

El evento estuvo enfocado en ejes principales como los aportes a la gestión del conocimiento; las experiencias en exploración y explotación costa afuera y la planeación y sostenibilidad ambiental en el sector de hidrocarburos.

Encuentro de Gestión del Conocimiento en el Espacio Marino y Costero/ Yessica Rodríguez

Encuentro de Gestión del Conocimiento en el Espacio Marino y Costero/ Yessica Rodríguez

Encuentro de Gestión del Conocimiento en el Espacio Marino y Costero/ Yessica Rodríguez
Santa Marta

Santa Marta

Durante dos días la capital del Magdalena fue escenario del Encuentro de Gestión del Conocimiento en el Espacio Marino y Costero en Áreas de Interés de Hidrocarburos y Energías Marinas, organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”- INVEMAR, en alianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH.

El espacio reunió a investigadores y representantes de instituciones nacionales e internacionales. El encuentro se planteó como un espacio para fomentar la colaboración interinstitucional y construir propuestas viables para sostenibilidad ambiental y las necesidades energéticas del país.

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El evento culminó con un panel de expertos enfocado en las oportunidades y desafíos en el uso y aplicación de sistemas de información ambiental para la industria del sector de hidrocarburos y energías marinas costa afuera.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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