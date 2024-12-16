Día Cívico en Santa Marta por ascenso del Unión Magdalena

Santa Marta

Mediante el decreto 870 del 15 de diciembre de 2024, la Alcaldía de Santa Marta declaró como día cívico el 16 del mismo mes, con el propósito de fomentar la recreación y el deporte, en conmemoración por el campeonato y ascenso a la categoría A del fútbol colombiano del equipo Unión Magdalena.

El decreto ordena la suspensión de las actividades laborales para los servidores públicos de la Administración Distrital de Santa Marta. Se exceptúan de la presente disposición las entidades, instituciones y organismos Distritales cuya naturaleza y misión impliquen la prestación de servicios que demanden atención inaplazable a los habitantes de la ciudad.

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Asimismo, desde el Distrito instan al sector privado adherirse a la conmemoración del día cívico en aras de promover la recreación y el deporte, en el marco de su responsabilidad social empresarial y en consonancia con los objetivos de bienestar colectivo.